Bahiense del Norte, Estudiantes, 9 de Julio, Sportivo y el debutante Villa Mitre inician la LBB Femenina Oro

Los DT: Turcato (9 de Julio), Manqueo (Estudiantes), Labrocca (Villa Mitre), Deminicis (Bahiense) y Sagripandi (Sportivo). Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se pone en marcha hoy la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro, "Viviana Albizu", con la participación de Bahiense del Norte, Estudiantes, Sportivo Bahiense, el bicampeón 9 de Julio y el debutante Villa Mitre.

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En principio, los martes será el día de disputa y, paralelamente, 9 de Julio participará, desde el domingo, en el Provincial.

Hoy, desde las 21, se medirán Sportivo-Villa Mitre, arbitraje de Marjorie Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo y Bahiense-Estudiantes, contralor de Alejandro Vizcaíno y Micaela Sanhueza. Libre: 9 de Julio.

Sportivo

Abril Lella, Rosario Albarracín, Bárbara Cunningham, Rocío Hammerschmidt, Paulina Lazar, Agustina Prada, lara Gherzi, Paloma Fernández, Lukene Uthurralt, Sara Albarracín, Ayelén De la Puente y Juliana Salvarezza (ambas provenientes de Argentino), Emilce Islas (ex Estudiantes), Renata Boccatonda y Sofía Quehille (ex Bahiense) y Sofia Dernetich (proviene de Villa Regina). DT: Bruno Sagripandi.

Villa Mitre

Ailín Larrosa (ex Estudiantes), Ailín Tellez (ex Estudiantes), Bernardita Marcocci (ex Bahiense), Candela Laumann (ex Estudiantes), Josefina Brossard (ex Estudiantes), Juliana Brossard (ex Estudiantes), María Belén Veiga (ex Argentino), Marianella Leal (ex Argentino), Martina Caputo (ex Estudiantes), Milagros Morresi (ex Argentino), Azul Carli (ex Sportivo), Tiziana Giannecchini (ex Sportivo) y Camila Hosni (ex Bahiense). DT: Giuliano Labrocca.

Bahiense del Norte

Guillermina Rial, Agustina Kenny, Ana Liz Carcas, Azul Rodríguez, María Victoria Pérez (ex El Nacional), Camila Cabrera (ex 9 de Julio), Paloma Vecchi (ex Sportivo Bahiense), Morena Lescano, Renata Vasconcelo, Camila Zanotto, Juana Montivero, Clara Pisani, Julia Quinteros, Isabella Canutti, Uma Di Yorio, Camila Gherzi y Morena Lescano (se recupera de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha). DT: Luciano Deminicis.

Estudiantes

Victoria Hollman, Lucía Hiebaum, Luciana Mansilla, Josefina Rodríguez, Katia Kovach, Isabella Basaul, Victoria Escudero, Sofía Trellini, Micaela Lorenzetti, Erica Cisneros (Santa Rosa), Luna Iara, Virgina Zárate (ex Bahiense), Ana Julia Rucci (ex 9 de Julio), Indira Bassi, Shanti Valdez (ex Sportivo) y Maria Iglesias (proveniente de Cinco Saltos). En los últimos días Luz Fierro emigró a Cinco Saltos. DT: Julián Manqueo.

9 de Julio

Emilia Fernández, Ileana Corvalán, Anahel Maurer, Tamara Nieva, Victoria Flores, Victoria Martín, Jésica Azaroff, Martina Bussetti (ex Bahiense), Isabella Roldán, Isabella Larrasolo, Delfina Alves, Isabel Sorzini, Amparo Althabe, Génesis Haberkorn, Celina Stempelet, Olivia Borsetti y Guadalupe Alarcón (ex Comercial). Podría sumarse Belén Tombesi. DT: Julián Turcato.

Forma de disputa

Se disputarán dos tramos de dos ruedas cada uno. En ambos habrá playin entre 4º y 5º para determinar el cuarto clasificado a semifinales.

Las semis serán al mejor de tres y la final, a cinco.

Si se repite el vencedor en ambos tramos automáticamente será campeón, caso contrario habrá una Súper Final.

