La buena noticia en Villa Mitre y el banderazo de Quilmes antes de partir hacia Bahía

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre espera con el mejor ánimo el tercer partido, ante Quilmes, correspondiente a la serie de Reclasificación de la Liga Argentina que está 1-1.

El mismo se disputará mañana, desde las 21, en el José Martínez, arbitraje de Alejandro Trías y Florencia Benzer.

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El tricolor sufrió una dura derrota en el juego 1 (90-57) y dejó golpeado al cervecero en la revancha, ganando con un triplazo con tablero de LucianoTambucci (74-71) cuando se terminaba el tiempo.

El viernes irá el cuarto, en el mismo estadio y horario, arbitrando Raúl Lorenzo y Martín Pietromónaco.

La buena noticia en el equipo que dirige Sebastián Ginóbili es que ayer practicó con normalidad Alejo Blanco, recuperado del pequeño desgarro en un gemelo.

El base, que no jugó los últimos dos partidos, ya está en condiciones de reaparecer.

Diferente es el panorama de Federico Harina, quien está más complicado (desgarro en el gemelo derecho) y es improbable su participación, al menos, en el partido de mañana.

Por el lado de Quilmes, ayer realizó algunos movimientos el estadounidense Darry Moore, que vio desde afuera los dos primeros juegos, a raíz de un pequeño desgarro.

Hoy lo probarán con oposición, aunque son optimistas de poder tenerlo mañana algunos minutos en cancha.

El plantel cervecero tiene previsto partir hacia nuestra ciudad a las 14.30 desde su sede, donde se congregarán los hinchas para despedir con un banderazo al plantel que orienta Javier Bianchelli.

En la Norte

Esta noche se disputarán los terceros partidos de Reclasificación correspondientes a la Conferencia Norte.

Se medirán Independiente de Santiago del Estero (0), Santa Paula (2); Bochas Sport Club (0), Comunicaciones (2); Estudiantes de Tucumán (1), Salta Basket (1) y Villa San Martín (1), Jujuy Básquet (1).