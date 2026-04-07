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Condenaron a un hombre por abusar de su ex en el barrio Universitario

El hecho se produjo durante 2019 en la vereda de una esquina y el acusado recibió 7 años de prisión.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a un hombre a la pena de 7 años de prisión por haber abusado de su exnovia en Bahía Blanca.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 4, a cargo del fiscal Diego Torres, el hecho sucedió el 24 de agosto de 2019, en la vereda de la intersección de las calles Panamá y Primera Junta, cuando el hombre tomó a la víctima -en contra de su voluntad- para someterla sexualmente.

Durante el debate oral se escucharon testigos de las partes y, en base a ello, el juez Hugo De Rosa entendió que se dio por acreditado el delito y la autoría del acusado.

Además, se computó como agravante el daño psicológico que lo sucedido le causó a la joven, quien presentó distintas complicaciones de salud que la llevaron a realizar un tratamiento extendido en el tiempo.

El acusado -a quien no se identificó para preservar a la víctima- fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

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