Bahía Blanca | Martes, 07 de abril

15.1°

Bahía Blanca | Martes, 07 de abril

15.1°

Bahía Blanca | Martes, 07 de abril

15.1°
Guerra en Medio Oriente.

"Esta noche morirá toda una civilización", aseguró Donald Trump

Así lo expresó el presidente de Estados Unidos en su cuenta oficial de Truth Social, en el marco del ultimátum que le dio al régimen iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente Estados Unidos Donald Trump afirmó que este martes por la noche "morirá toda una civilización" para no volver jamás, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para culminar la guerra. 

Así lo expresó Trump en su cuenta oficial de Truth Social: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

Noticias Relacionadas

"Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?", se preguntó el mandatario norteamericano.

 

Y finalizó: "Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

Noticia en desarrollo

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Punta Alta.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE