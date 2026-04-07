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Ataque frente al consulado de Israel en Turquía: un muerto y dos detenidos

Los atacantes fueron identificados como Onur Ç., Enes Ç. y el fallecido Yunus Es.

La fiscalía de Estambul ya inició una investigación formal

El consulado israelí en Estambul, Turquía, fue el epicentro de un tiroteo entre atacantes y la policía local. El enfrentamiento dejó un saldo de un muerto y dos agresores heridos. Además, dos agentes turcos también sufrieron lesiones de carácter leve.

Los atacantes fueron identificados por las autoridades locales como Onur Ç., Enes Ç. y el fallecido Yunus Es.

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El ministro del Interior de Turquía, Mustafá Ciftçi, vinculó a los responsables con una organización extremista que utiliza la religión como fachada para sus actividades terroristas.

Pese al ataque, no se registraron víctimas entre el personal diplomático de Israel dado que el establecimiento se encuentra cerrado hace dos años y medio.

A su vez, las misiones diplomáticas de ese país en la región fueron evacuadas por seguridad tras el inicio del conflicto con Hamás en octubre de 2023.

La fiscalía de Estambul ya inició una investigación formal para determinar las conexiones de la célula con otros grupos yihadistas que operan en la zona. (NA)

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