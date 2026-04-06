Trump aseguró que Irán podría ser “aniquilado en una sola noche" y que “podría ser mañana mismo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa este lunes que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y que esa noche “podría” ser el martes por la noche.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa, reportó la cadena CNN.

Trump advirtió repetidamente que su país podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo. Durante el fin de semana, el mandatario declaró que Irán tenía hasta el martes a las 8 p.m., hora de Miami, para llegar a un acuerdo.

El mandatario estadounidense, calificó la misión de rescate del aviador del F-15E derribado por Irán como “una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas”.

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Trump declaró en conferencia de prensa que las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Según declaró, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate.

“El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas”, dijo. “Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando”, añadió el mandatario norteamericano.

A su vez, el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que los servicios de inteligencia indicaron que los iraníes estaban “avergonzados y, en última instancia, humillados por el éxito de esta audaz misión”.

Radcliffe dijo en conferencia de prensa junto a Trump, que la CIA puso en marcha una “campaña de engaño” diseñada para confundir a los iraníes que buscaban al aviador y que, el sábado por la mañana, lo encontraron y confirmaron que el oficial de sistemas de armas estaba vivo y escondido en una grieta de la montaña.

El presidente de Estados Unidos afirmó que alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E antes de que el segundo fuera puesto a salvo, y añadió: “Estamos buscando con mucho empeño a quien filtró la información”.

“De repente, se dan cuenta de que hay alguien ahí fuera”, dijo refiriéndose a los iraníes. “Ven llegar todos esos aviones. La operación se complicó mucho más porque un informante reveló que tenemos uno, que hemos rescatado a otro, pero que hay otro ahí fuera al que estamos intentando capturar”, dijo Trump en conferencia de prensa.

“De hecho, Irán publicó un aviso importante ofreciendo una gran recompensa a quien capture al piloto”, dijo Trump. “Así que, además de un ejército hostil, muy talentoso, muy bueno, muy malvado, teníamos millones de personas intentando conseguir la recompensa, así que si a eso le sumamos todo esto, tenemos que encontrar al responsable de la filtración, porque es una persona enferma”, sostuvo.

“Creemos que podremos averiguarlo”, dijo Trump sobre la identidad del filtrador. “Porque vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: ‘Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'”. (NA)