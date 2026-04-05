Trump amenazó a Irán por el Estrecho de Ormuz: “Ábranlo o vivirán en el infierno"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo de Pascua una advertencia sin precedentes y cargada de lenguaje vulgar contra el régimen de Irán, elevando la tensión bélica al máximo nivel.

A través de sus redes sociales, el mandatario exigió la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio mundial de crudo, bajo la amenaza de desatar una ofensiva militar devastadora contra la infraestructura civil y estratégica del país persa. “Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡Solo miren!”, sentenció el líder republicano, marcando un ultimátum que vence este lunes.

En un mensaje que sacudió a los mercados internacionales y a las cancillerías globales, Trump detalló que el próximo martes podría convertirse en el "Día de las plantas eléctricas y el Día de los puentes" en Irán, sugiriendo que los objetivos de un posible bombardeo ya han sido seleccionados.

Esta escalada se produce tras semanas de conflicto que provocó un aumento crítico en los precios de la gasolina a nivel mundial, debido a que el bloqueo iraní impide el tránsito de casi el 20% del petróleo global. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, reafirmó el presidente en su cuenta de Truth Social.

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La Casa Blanca endureció su postura tras el presunto derribo de un caza estadounidense y el ataque a instalaciones petroleras en Kuwait por parte de drones iraníes. Aunque Trump sugirió anteriormente que el conflicto podría resolverse por la vía diplomática, sus recientes declaraciones indican que la paciencia de Washington se agotó: "No habrá nada igual", advirtió sobre la magnitud de la respuesta militar planeada si Teherán insiste en mantener el control discrecional sobre el paso marítimo, el cual Irán ha declarado que "ya no será de libre navegación".



Irán rechazó el ultimátum de Trump: “Las puertas del infierno se abrirán para ustedes“

Por su parte, el mando militar iraní no tardó en responder a las amenazas de Trump, calificándolas como “una acción impotente, nerviosa y estúpida”. El general Ali Abdollahi Aliabadi advirtió que, de concretarse un ataque contra su infraestructura vital, las fuerzas iraníes responderán con “ataques devastadores y continuos” sobre las bases estadounidenses en Medio Oriente. (con información de NA)