Irán reaccionó ante el ultimátum de Trump: "Todo Medio Oriente se convertirá en un infierno”

El mando militar iraní rechazó el nuevo ultimátum del presidente estadounidense para que el país acepte en 48 horas la apertura del estratégico estrecho de Ormuz, bajo amenaza de destruir su infraestructura vital.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó la advertencia como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

“Se abrirán las puertas del infierno”, agregó, en respuesta a las declaraciones de Trump, quien había afirmado: “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate”.

En declaraciones difundidas por medios estatales, un portavoz iraní aseguró: “No olviden que si la agresión se expande, todo Medio Oriente se convertirá en un infierno”.

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Los dichos de Donald Trump

"El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos", enfatizó el mandatario norteamericano en redes sociales, quien además recordó sus advertencias previas al señalar: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos". (Con información de TN y La Nueva)