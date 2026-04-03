Trump aseguró la continuidad de la ofensiva militar pese a las recientes bajas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó con contundencia que las recientes bajas de aeronaves militares norteamericanas no alterarán el curso de las negociaciones ni la estrategia militar frente al régimen de Teherán.

En una comunicación directa con la cadena NBC News, el mandatario minimizó el impacto estratégico del derribo de un caza F-15 y un avión de ataque A-10 Warthog, sentenciando con crudeza: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.

Con este episodio, la jornada del viernes se ha consolidado como la más costosa para las fuerzas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades hace cinco semanas.

El incidente principal se desencadenó tras el derribo de un F-15 sobre territorio iraní, lo que activó una operación de búsqueda y rescate de alta complejidad, según trascendió.

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Si bien uno de los tripulantes fue recuperado con vida, el destino del segundo miembro de la cabina permanece bajo un hermetismo absoluto, mientras las unidades de élite continúan las labores de rastreo en zona hostil. (NA)