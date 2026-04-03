Irán asegura haber derribado un caza F-35 de Estados Unidos en el centro del país

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó este viernes que sus sistemas de defensa aérea derribaron un avión de combate F-35 estadounidense en el espacio aéreo del centro de Irán.

En un comunicado difundido por su medio oficial Sepah News, acompañado de imágenes que, según el comunicado, mostraban los restos del avión, el CGRI indicó que la aeronave fue alcanzada por sistemas avanzados de defensa aérea operados por su División Aeroespacial.

El comunicado señala que el avión pertenecía al “escuadrón Lakenheath”, en referencia al 48.º Ala de Caza con base en la RAF Lakenheath, en el Reino Unido, y que la aeronave quedó completamente destruida antes de estrellarse.

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El CGRI añadió que se desconocía el paradero del piloto y que las explosiones al ser alcanzado el avión hacían improbable su supervivencia o una eyección segura.

Silencio estadounidense

A todo esto, Estados Unidos no emitió comentarios de inmediato. El 19 de marzo, el CGRI informó que uno de sus sistemas de defensa aérea había alcanzado un F-35 estadounidense sobre el centro de Irán, causando graves daños a la aeronave.

El ejército estadounidense declaró posteriormente que un F-35 realizó un aterrizaje de emergencia tras una misión de combate sobre Irán y que el piloto se encontraba estable.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes, causando la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, junto con altos mandos militares y civiles. Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en Oriente Medio.

Las fuerzas armadas iraníes afirman que ya derribaron varios aviones de combate hostiles en el espacio aéreo del país desde el inicio del conflicto. (N/A)