Tensión en el estrecho de Ormuz: Trump acusó a Irán de incumplir el acuerdo por el petróleo

La tregua en Medio Oriente suma un nuevo foco de conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de no cumplir con el acuerdo que garantiza el libre tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global.

El reclamo pone en duda la estabilidad del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, en medio de un escenario todavía frágil tras semanas de tensión.

A través de sus redes sociales, Trump cuestionó duramente la actitud del régimen iraní. “Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, deshonroso, dirían algunos, al permitir el paso del petróleo. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, escribió.

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Además, advirtió sobre versiones que indican que Teherán podría estar imponiendo tarifas a los buques petroleros que atraviesan el estrecho.

“Más les vale que no lo hagan y que dejen de hacerlo de inmediato”, sostuvo.

Pese a las acusaciones, informes de monitoreo marítimo y medios internacionales detectaron que algunas embarcaciones ya comenzaron a cruzar el estrecho de Ormuz, lo que sugiere una reapertura parcial del corredor.

Entre los buques que lograron atravesar la zona se registraron barcos con banderas de Palaos, Gabón e India.

El acuerdo de alto el fuego establecía la “apertura completa, inmediata y segura” del paso, por lo que cualquier restricción o demora genera preocupación en los mercados y entre los países dependientes del suministro de crudo.

Un punto clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, lo que lo convierte en un punto sensible para la economía global.

Cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los precios internacionales del crudo y en la estabilidad de los mercados.

Trump redobla críticas contra la prensa

En paralelo, Trump volvió a confrontar con los medios y apuntó contra The Wall Street Journal, luego de que el diario calificara como “prematura” su declaración de victoria en el conflicto con Irán.

“Es una victoria, y no tiene nada de prematura”, respondió el mandatario, quien en las últimas semanas intensificó sus cuestionamientos a la cobertura mediática.

El periódico había advertido que, pese a los avances militares y diplomáticos, el escenario en Medio Oriente sigue siendo inestable y que Irán mantiene capacidad de influencia en la región, lo que pone en duda la consolidación del acuerdo anunciado por la Casa Blanca.