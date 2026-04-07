Protesta de camioneros por los aumentos en el gasoil: reclaman mejoras en sus tarifas

Los recientes aumentos en el precio del gasoil, además de la suba de otros costos importantes como los neumáticos, motivan una protesta de camioneros en diferentes puntos del país.

En nuestra zona se advierte la manifestación en la ruta 3 entre Bahía Blanca y Punta Alta, en el sector cercano al acceso a puertos.

En este marco, los transportistas de granos reclaman una mejora en las tarifas que cobran por sus servicios para compensar los mayores gastos.

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Las movilizaciones se iniciaron en Córdoba y se fueron extendiendo a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre otras.

"La elevación de costos no ha sido reflejada en la tarifa. Hace un año que hemos movido un 10% la tarifa cuando costo de vida ha sido el 30%", dijo Aníbal Rueda, uno de los manifestantes.

"El contexto es muy complicado. A mí no me corresponde hablar por el acopiador u otro empresario pero al no mover el dólar hace dos años el cerealero está complicado, se achicó muchísimo el margen de ganancia", agregó.

Vale aclarar que la ruta no se encuentra cortada sino que los camiones fueron ubicados en las banquinas. "La idea no es cortar", sostuvo Rueda.

De todos modos, sí hay paralización de actividades cerealeras en el Puerto debido a este conflicto.

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