ABSA realizará trabajos y afectará el servicio en Harding Green, Villa Delfina, Villa Rosas y White

ABSA informó que mañana, miércoles 8, se realizarán trabajos de mantenimiento en las intersecciones de Ramírez Urtasun con Quinquela Martín y con Salinas Chicas. Durante la ejecución de estas tareas, se afectará el servicio de agua en el barrio Harding Green.

A su vez, desde primera hora de mañana y hasta el mediodía, se realizarán trabajos en la red de agua ubicada sobre Ecuador al 2300. Como consecuencia, se afectará el servicio en los barrios Villa Delfina y Villa Rosas; y baja presión en Ingeniero White.

Por esta razón, la empresa solicita cuidar el agua de red disponible y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, ABSA cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.