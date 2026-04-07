Santamarina, el restaurante y el "Mono" Navarro Montaya: una historia que sigue dando de comer...

Otra acusación recibió Carlos Fernando Navarro Montoya luego de que el abogado de los dueños del restaurante en el que el ex arquero tiene una deuda millonaria, lo acuse de haberse contactado con sus clientes de mala forma y sin querer abonar la cifra establecida. Además, el club Santamarina, donde era director técnico, sacó un comunicado en el que negó cualquier falta de pago.

Fuentes del caso le informaron que este martes el abogado Ignacio Barrios realizará una denuncia penal y civil contra Navarro Montoya, no solo por la deuda de más de $10 millones en el restaurante de Tandil, sino también porque el ex arquero se contactó con los damnificados sin previo aviso, lo hizo de mala manera y señaló que no tenía voluntad de pago.

Sumado a este nuevo capítulo que envuelve la trama, el Club Santamarina, en el que el "Mono" fue director técnico durante varios meses en el Federal A, sacó un comunicado luego de que el ex arquero haya señalado que la institución deportiva era la que iba a asumir los gastos.

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“Al momento de asumir esta comisión no se registran reclamos del entrenador en cuestión. Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto está terminado sin que exista reclamo alguno de las partes”, expresa el escrito.

“Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Fernando Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que le reclama a él, una deuda por consumos en dicho lugar”, concluye.

Montoya dirigió a Santamarina durante siete partidos oficiales. Bajo su conducción, el conjunto tandilense obtuvo una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Tras una campaña irregular, dejó el cargo en abril de 2025.

De acuerdo con relato de los propietarios, Navarro Montoya y parte de su cuerpo técnico comieron durante casi un año en el local sin abonar las consumiciones: “Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguró uno de los responsables del comercio.

Los denunciantes afirman contar con tickets firmados por el propio Navarro Montoya, en los que figuran fechas, montos y detalle de los consumos realizados. También sostienen que poseen registros de cámaras de seguridad y testimonios que respaldan la acusación.

El ex DT dijo sentirse sorprendido por la actitud de los propietarios del restaurante: “Me parece extraña la actitud de los dueños, porque tuve una buena relación mientras iba al lugar”.