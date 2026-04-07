Hallaron ampollas vacías de fentanilo en el Hospital Municipal

Personal del Hospital Municipal halló esta mañana 25 ampollas vacías de fentanilo en el mismo sector donde días atrás se denunció la desaparición de un lote del mismo fármaco.

Autoridades del centro asistencial confirmaron la novedad y manifestaron que de inmediato dieron aviso a la fiscalía para que adopte medidas.

"Aparecieron envases vacíos en el mismo lugar y ahora está en manos de la justicia el tema. Informaron a la fiscalía para que continúe con la investigación. Aún no se pudo determinar si corresponden al mismo lote que desapareció anteriormente. Esto también lo van a determinar quienes llevan adelante la causa". señalaron.

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La novedad también fue ratificada por fuentes judiciales.

En este sentido, trascendió personal de Policía Científica concurrió al hospital para llevar adelante tareas periciales y de levantamiento de rastros en el sitio.

Como se informara, el miércoles de la semana pasada se denunció el faltante de las ampollas del sector del Quirófano Central.

"Este tipo de medicamentos está bajo llave en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos", señaló entonces el director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía.

Agregó que "es un medicamento que se utiliza habitualmente para la carga anestésica en distintas situaciones o posibilidades de medicación", y remarcó que su valor económico “vendida como corresponde a las instituciones, no llega a los 1000 pesos. Pero en el mercado negro seguramente se vende muchísimo más caro".