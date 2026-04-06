Faltante de fentanilo: analizan cámaras del hospital y testimonios

En medio de un marcado hermetismo, el fiscal Mauricio Del Cero continúa con la investigación por el faltante de 25 ampollas de fentanilo en el hospital Municipal, sin que hasta ahora surgieran novedades sobre el autor o los autores del hecho.

Entre las medidas de prueba dispuestas figuran la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de las cámaras internas del centro asistencial, en especial las que existen en torno del sector del quirófano, donde se encontraban las ampollas del poderoso fármaco anestésico, que también fue noticia a nivel nacional en los últimos días.

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"En la habitación donde se guarda el fentanilo -que tiene llave igual que el carro en el cual se las transporta- no hay cámaras", aclaró una fuente del hospital de la comuna.

Sin embargo, se pidieron las grabaciones de las zonas circundantes, aunque no hay muchas expectativas de los investigadores para encontrar en las imágenes a los responsables, porque por esos pasillos técnicos circulan muchas personas.

Además, el director del sanatorio, doctor Gustavo Carestía, había aclarado que el control de stock se hace, en general, una vez por semana (los días lunes), con lo cual es incontable la cantidad de gente que pudo pasar por allí.

Horas después de la denuncia, realizada el martes pasado, el fiscal Del Cero y sus instructores estuvieron unas tres horas en el hospital para recabar pruebas, aunque por el momento no trascendieron otros detalles de esa diligencia.

El fentanilo se utiliza como “sustancia base” para rebajar muchas otras drogas peligrosas para la salud y altamente adictivas.

La novedad en Bahía se conoció horas después de que trascendiera, en Buenos Aires, la muerte de un anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien fue víctima de una sobredosis de propofol (también anestésico) y fentanilo.

Tras el hallazgo del cadáver de Alejandro Zalazar en su domicilio, se estableció que la droga pertenecería al Hospital Italiano de Buenos Aires.

En ese sentido, los investigadores locales aclararon que, por el momento, no surgió ninguna novedad que relacione el faltante de fentanilo en el Municipal con alguna eventual fiesta en la ciudad.