El juicio contra Felipe Pettinato llega a su fin con el alegato de la defensa

El juicio contra Felipe Pettinato, quien se encuentra acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, llega a su fin con el alegato de la defensa, las últimas palabras y el dictamen del veredicto.

Luego de que la querella y fiscalía hayan dado sus alegatos,15 años de prisión y 4 años y siete meses respectivamente, este lunes es el turno de la defensa, a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini. Después se espera que el artista dé sus últimas palabras en el debate para que el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 dicte sentencia.

Durante todo el juicio Pettinato se negó a declarar, por lo que todavía no se sabe si prestará testimonio en el cierre de las audiencias o si en esta ocasión decide hacer lugar al otorgamiento del tribunal.

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El fiscal Fernando Klappenbach sostuvo que el acusado causó el fuego que le costó la vida a Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en su departamento, en el barrio porteño de Belgrano.

La querella fue la primera que expuso frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle y en el argumento, se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual y que en el incendio que ocasionó la muerte de Rodrigo “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.

“Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, sostuvo el abogado Alejandro Drago. (NA)