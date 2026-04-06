El hijo de Arnold Schwarzenegger volvió a ganar un torneo de fisicoculturismo

El hijo de Arnold Schwarzenegger consiguió el último fin de semana otra importante victoria en el culturismo, alzándose con el título INBA Iron Gladiator Classic Physique.

Joseph Baena se alzó con la victoria en la competición de California el sábado pasado, logro que además le permitió obtener la credencial profesional.

Lo celebró en Instagram con un estilo digno de un gladiador, posando en el escenario con espada y escudo como si acabara de conquistar Roma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Nada mal para su segunda competición, ya que Baena debutó en el culturismo hace una semana en el campeonato estatal NPC Natural de Colorado, donde arrasó con varios primeros puestos.

Además, se entregó por completo al entrenamiento, afirmando que este fue el año en que dejó de darle tantas vueltas a las cosas y finalmente se decidió por competir. Y está claro que está dando sus frutos.

Por supuesto, tener a Arnold como padre ayuda mucho. La leyenda del culturismo ha estado ayudando a Joseph a entrenar y perfeccionar sus poses en el gimnasio Gold's Gym de Venice Beach.

Joseph siempre habló abiertamente de sus problemas de peso durante su infancia, incluso de haber sido excluido de equipos deportivos y de las burlas de sus amigos... Algo que finalmente lo impulsó a dedicarse al ejercicio físico.

Recordamos que Baena es hijo extramatrimonial del afamado actor de origen austríaco. Lleva el apellido de la madre, Mildred Baena.