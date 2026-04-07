El petróleo supera los US$110 y bajan las bolsas en plena escalada de tensión por el ultimátum de EE.UU.

El petróleo volvía a subir este martes y superaba los US$110 el barril, mientras las bolsas de Europa y los futuros de Wall Street retrocedían en plena escalada de tensión por el ultimátum que Donald Trump le puso a Irán para terminar con el conflicto belico en Medio Oriente.

El crudo Brent -de referencia mundial- subía más de 1% y tras tocar un mímimo diario de US$108 se acercó a US$112. Así, desde que empezó la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo aumentó por encima de 50%.

En tanto, el barril WTI -de referencia en EE.UU .- aumentaba más de 3,5% y operó a US$116. Por su parte, el gas natural para entrega a mayo operaba cerca de US$3.

Las bolsas europeas habían iniciado el martes con leves repuntes, en sintonía con el cierre de los mercados asiáticos. Pero, la tendencia cambió luego de que Irán advirtió que una réplica a escala mundial si EE.UU . ataca esta noche.

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La incertidumbre también escaló poco después cuando Trump lanzó una nueva amenaza contra Teherán: “Toda una civilización morirá esta noche”.

El temor también se trasladó a los principales índices de Wall Street. El Dow Jones cedía 0,88%, el Nasdaq registraba una caída de 1,22% y el marcador S&P 500 bajaba 0,86%.

En Europa, los principales mercados cerraron en rojo. En este sentido, Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt resultaron las más afectadas con caídas de hasta 1,07%. (TN)