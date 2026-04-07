Tras la amenaza de Trump, la Casa Blanca descartó la posibilidad de usar armas nucleares contra Irán

La Casa Blanca negó este martes que Estados Unidos esté contemplando el uso de armas nucleares en Irán, luego de que el presidente, Donald Trump, amenazara con terminar con “toda una civilización” esta noche, a pocas horas de que venza el ultimátum a Teherán.

Luego de una presentación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, la Casa Blanca remarcó que “nada de lo dicho sugiere” que Washington esté valorando recurrir a este tipo de armamento.

“Nada de lo que ha dicho el vicepresidente sugiere eso, ¡idiotas!”, escribió el equipo de la Casa Blanca en una de sus cuentas oficiales en redes sociales, en respuesta a una publicación de una cuenta vinculada a la excandidata demócrata a la Presidencia y exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

Vance había declarado: “Tenemos herramientas que, hasta ahora, no hemos decidido usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”. (NA)