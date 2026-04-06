Apertura liguista: la 5ª fecha se jugará entre sábado y domingo, pero desde las 15.30
En la A, sobresalen los choques entre Bella Vista-Villa Mitre y Huracán-Liniers. En la B, Rosario-Comercial emerge como el más interesante.
El certamen Apertura de la Liga del Sur comienza a tomar temperatura y la 5ª fecha se jugará entre sábado y domingo. Y comenzará a regir el horario de las 15.30.
En la elite del fútbol doméstico, la jornada comenzará el domingo a las 11 cuando se midan en la Loma Bella Vista y Villa Mitre, uno de los punteros.
Ese mismo día, pero a la tarde, chocarán Huracán --el otro vanguardista-- y Liniers en cancha de Sansinena; San Francisco-La Armonía (en el Gustavo Novoa) y Libertad-Sporting (en el Manuel Manzano).
Lo mejor, en Punta
Tres de los cuatro compromisos irán el sábado 15.30, pero choque estelar de la jornada se jugará el domingo entre Rosario y el líder Comercial.
El sábado, Dublin será anfitrión de Pacífico de Bahía Blanca en cancha de Comercial; Sansinena recibirá a Tiro Federal y Pacífico de Cabildo esperará a Olimpo.
Y el domingo, Rosario será local ante Comercial, único puntero.