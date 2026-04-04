Nahuel Sánchez: "Siempre le queda una al 'Topo', pero hoy me quedó a mí"

Cosa de mandinga. Cuando el 0 a 0 parecía inexorable y Liniers había echo algo más para ganarlo, apareció Nahuel Sánchez para pescar una pelota a boca de jarro y darle un triunfazo a Libertad en la avenida Alem.

El 17 de la suerte entró a los 85 minutos y cuatro más tarde facturó en la única chance clara de peligro que generó el visitante.

"Siempre le queda una al 'Topo' (por Mauro Sabatini), pero hoy vez me quedó a mí. Fui a ver qué pasaba y por suerte me cayó justa", dijo con mucha sinceridad el goleador inesperado de la tarde.

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"Este triunfo es de todos y se lo dedicamos a la gente que vino a la cancha, ya que siempre nos acompañan. Este es el camino y pudimos revertir lo de los últimos dos partidos (empates ante San Francisco 1 a 1 y Bella Vista 0 a 0) donde no dimos la tala", agregó el ex Tiro y Olimpo.

También habló de la gran tarea de su compañero Facundo Carnicero.

"Facu nos da mucha seguridad. Siempre responde, pero más me alegro porque es muy buena persona y merece este presente", dijo al respecto.

Se fue con las manos vacías

Liniers mereció mejor suerte. Al menos hizo méritos como para sumar en su cancha.

El equipo de la dupla Ribes-Romero jugó mejor que su rival, pero chocó con la seguridad de Carnicero, algo de impericia y un error en defensa que le costó muy caro.

Así es el fútbol. Porque el local hizo el gasto, maniató a un rival que nunca pudo jugar cómodo, tuve algunas ocasiones claras, pero dejó vivo a un adversario que lo ganó de atropellada.

Bertoni tuvo dos claras en la primera etapa. En la primera Carnicero le sacó el derechazo contra el primer palo y luego el 7 elevó el remate de emboquillada tras un buen achique del 1 visitante.

También tuvo una Monti, pero otra vez Carnicero emergió atorando la definición del puanense.

Y en el arranque del complemento, le sacó un pelotón al pigüense Philipp que llevaba destino de red.

El cansancio del doble 5 (Paolorossi y Chamorro) y los cambios en Libertad torcieron el rumbo y el partido se hizo más parejo.

Y casi en el filo del partido. Iván Fernández envió al lateral una pelota jugable, Mayer la metió adentro, Villalba falló en el despeje, Sabatini encontró una gran respuesta de Mendiguibel y Sánchez la pescó para marcar el gol de la victoria.

La síntesis

Liniers 0

Mendiguibel 6

G. Ullmann 5

I. Fernández © 6

Villalba 5

G. Pereyra 6

Monti 5

Paolorossi 7

Chamorro 6

Biondo 5

Bertoni 5

Philipp 5

DT: Ribes-Romero

Libertad 1

CARNICERO © 7

Paredes 6

Palacios 7

Ojeda 6

Gigena 6

Formigo 5

Giamberardino 5

Trídico 5

Mayer 6

Pane 5

Sabatini 5

DT: D. Correa

PT. No hubo goles.

ST. Gol de N. Sánchez (L), a los 44m.

CAMBIOS. 60m. Giannoni (5) por Bertoni, 66m. Cutrín por Pereyra y R. Ulmann por Biondo y 76m. Malerba por Chamorro y Castro por Philipp, en Liniers; 61m. Mazzella (6) por Formigo y 85m. N. Sánchez por Pane y Cocciarini por Giamberardino, en Libertad.

ARBITRO. Marcos Gómez (5).

CANCHA. Liniers (muy buena).