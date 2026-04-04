“El nivel de la Liga del Sur es cada vez más profesional y hoy está a la altura del Federal A”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

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(Nota ampliada de la edición impresa)

Después de “coquetear” y pisar fuerte en distintos clubes de la Primera Nacional y el Federal A durante diez temporadas consecutivas, hoy el destino del fútbol y el reloj biológico le marcan un camino que, en el comienzo de este 2026, él no tenía en el radar de sus decisiones a futuro.

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“Siempre remarqué que el nivel de la Liga del Sur es similar al del Federal A, por eso no reniego de la decisión que tomé; es un paso al frente y no hacia atrás. Entiendo y puede ser que haya bajado un escalón en la escalera del fútbol argentino, pero me sigo sintiendo un jugador profesional con sueños, ilusiones y pretensiones”, declaró Ramiro Ezequiel Formigo, que el domingo debutó con la milrayita de Libertad en el 0-0 ante Bella Vista por la tercera fecha del Apertura de la A liguista.

--Antes que nada, feliz cumple.

--Gracias, pese a que ayer llegaron los 36, me siento bien como para seguir jugando al fútbol En alguna que otra nota me preguntaron por el retiro, pero siempre repito lo mismo: hasta los 40 no paro…(risas).

“Mi llegada a Libertad se dio sin buscarlo, me llamó el ´Negro´ Cocciarini (compartieron plantel en Villa Mitre) cuando se enteró que yo había tomado la determinación de quedarme a vivir en Bahía. Sino me llamaba nadie de la Villa para sumarme al equipo del Federal, tenía que ponerme a pensar en la Liga del Sur, y así fue que encontré club enseguida”, razonó “Piru”, que en el tricolor y en tres ciclos (2016, 2020-2021 y 2024) cumplimentó 190 encuentros y marcó 11 goles.

Su último paso por una Liga del interior había sido en Alvear F.C, jugando a un superlativo nivel en el torneo local y regional, lo que motivó, en 2015, su llegada a Ferro de General Pico para incursionar por primera vez en el Federal A.

“Aunque físicamente no esté al cien por ciento, mentalmente estoy preparado para lo que exige la Liga del Sur y el objetivo que persigue Libertad, que es ir a pelear el título. El campeonato es muy fuerte, sumamente competitivo y no hay que subestimar a nadie, es lo que le digo a mis compañeros en cada entrenamiento”, conceptualizó el “Tractor” que tantas satisfacciones le dio a los villamitrenses abriendo surcos en sus idas y vueltas por los carriles.

“Además, aunque muchos no se den cuenta o miren para otro lado, jugar acá es una vidriera con vía directa hacia el fútbol grande”, apercibió el nacido en González Moreno, localidad del partido de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires, próxima al límite noroeste con La Pampa.

“Es un pueblito de 2000 habitantes, donde viven mis padres y demás familiares. La calle de mi casa separa a Buenos Aires de La Pampa, es muy loco, porque la gente, según lo que quiera hacer, entre lo que está permitido y lo que no, va de un lado o del otro”, contó con orgullo, aclarando que visita sus pagos cada seis meses y que es sagrado, siempre que pueda y su trabajo como futbolista se lo permita, dar el presente en las fiestas del pueblo y las de fin de año.

--Antes de darle el “si” a Libertad, ¿recibiste alguna otra propuesta de Bahía o de la zona?

--Sí, de Ferroviario de Coronel Dorrego, pero mi novia (Celina Méndez Hollender), que es nacida en esa ciudad e hincha de Independiente, no me iba a permitir sumarme al clásico rival, ja, ja. Analicé lo que me ofrecían, pero hice un buen arreglo con Libertad pese a que, cuando me llamaron, tenían el presupuesto y el plantel cerrado.

“El ´Negro´ (Cocciarini) insistió, aunque también me sedujo que el técnico era Daniel Correa, a quien conocía de su paso por las formativas de Villa Mitre. Dani, un excelente entrenador, un gran estratega y una persona de bien”.

--Libertad es un club con buena gente.

--Sí, claro, con dirigentes humildes, trabajadores y que cumplen. Además, no tengo que viajar, y eso también inclinó la balanza a favor del albiazul de Villa Rosas.

“La Liga se profesionalizó en todos los sentidos, hasta los pisos de las distintas canchas están acordes a un fútbol de alto voltaje y calidad. No solo eso, los planteles sumaron a sus cuerpos técnicos a nutricionistas y, en algunos casos, a psicólogos, lo que hace crecer y mejorar la competencia, potenciando a futuras promesas que, el día de mañana, se pueden convertir en cracks”.

--Ante Bella Vista no te vi a tu nivel, ¿cuánto te falta para ponerte a punto?

--Me falta bastante en lo físico, y me está costando porque estoy en la etapa final de la recuperación de un esguince de tobillo (derecho). El domingo se dio la chance de jugar porque Gimberardino (Giovanni) estaba expulsado y Cocciarini desgarrado, porque con el cuerpo técnico habíamos acordado de ir de a poco, de estar recién unos minutos o un tiempo contra Liniers (al que enfrentan hoy en el estadio Alejandro Pérez).

“Encima jugué todo el partido, y lo hice con el alma, porque el tobillo me dolía y por momentos no me dejó pensar, soltarme, hacer algo fuera de lo común, como un pique al vació o un centro a la carrera”.

Cambió de equipo y "hay feliz convivencia"

“Sí, con Celina estamos conviviendo y tenemos varios proyectos para concretar juntos”, deslizó, con una sonrisa más grande que su boca, cuando se tuvo que referir al “amor” y a la actividad que junto a su novia lleva en paralelo con el fútbol.

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“Ella creó una pyme de perfuminas y difusores, la marca es Irene (‘se llama así por nuestra perra salchicha´) home y el slogan es ´fragancias que transforman tus espacios’. Ayudo a armar los pedidos, saco fotos, publico en las redes sociales y salgo a hacer los repartos. A todos los conocidos les ofrezco nuestros productos, no soy vendedor, lo hago más de corajudo y terrible caradura...(risas)”.

--¿Llevás alguna muestra al vestuario de Libertad?

--Sí, porque mis compañeros compran. Me gastan, pero me compran, así que me la aguanto. Son perfuminas que dejan buen aroma en la ropa de cama, en las cortinas, en las telas de todo tipo, en los ambientes... El último que llevé al vestuario fue uno de flores blancas, así que imagina todo los improperios que recibí. Sin embargo, a muchos les gustó y lo siguen pidiendo, ja,ja.

“Hoy la empresa no da margen de ganancia, estamos creciendo; es cobrar e invertir, porque la idea a futuro es aumentar el stock, agrandar la producción y empezar a hacer una diferencia económica que valga la pena. Eso sí, a mi no me sacás del fútbol, estoy activo y quiero seguir compitiendo, después se verá...