Buen partido, tiros en los palos y los arqueros como figuras: todo muy lindo, pero terminó 0-0

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En el vestuario local el más amargado era el “Topo” Sabatini: “Fran Martínez me tapó un mano a mano increíble, no sé con qué parte de su cuerpo, pero me lo tapó, y en la de cabeza, la pelota iba hacia el arco, pero picó en una mata de pasto, hizo un raro efecto hacia afuera y dio contra el palo. Una sal tremenda”.

Del otro lado, el que contaba con sus dedos las situaciones dilapidadas era Rodrigo Gómez: “Si mal no recuerdo, fueron tres muy claras, todas en el segundo tiempo, donde lastimamos con pases al centro y descargas al vacío para los jugadores que llegaban por afuera”.

Si me pondría a enumerar cada una de las atajadas de Facundo Carnicero y “Trapito” Martínez, sería muy aburrido. Solo le voy a adelantar que el 0-0 entre Libertad y Bella Vista fue “mentiroso”, uno de los dos tuvo que haber ganado. ¿Quién? Cualquiera.

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Hizo mucho calor, no sé con que temperatura inició y concluyó el cotejo, pero “lo que mata es la humedad”, dijo alguien alguna vez, y ese registro, según los datos de los distintos sitios del clima que uno suele pispear en internet, llegó a ser del 95 por ciento.

En una cancha con imperfecciones, que no está como en sus mejores épocas, de los dos, al que vi más lento de movimientos fue al dueño de casa, que solo al inicio pudo lanzar para sus tres puntas, los que de a poco fueron siendo consumidos por el buen despliegue táctico visitante.

Con respecto al encuentro de la fecha anterior, donde fue dominado por un fulgurante Liniers, hoy el Gallego le puso un equipo espejo al milrayita: un 4-3-3, con mayor amplitud y más activo que el 4-1-4-1 que el domingo nunca encontró la brújula en el 1-0 ante el “Chivo” en la Loma. Bien por Martín Carrillo (foto).

Trámite tranquilo, sin acciones polémicas, jugadores que colaboraron y 4 amarillas por parte del árbitro Pablo Leguizamón, que pitó más de lo que habló, y que terminó estando bien, porque colaboró y mucho con la conducción para que el desarrollo no se pique ni se pudra.

El albiverde trabó al de Villa Rosas, no lo dejó pensar, y en los primeros minutos del complemento encontró la vía para llegar a fiarle a Carnicero: Rodri Gómez dejó de ser un wing exclusivo, se tiró de carrilero bien abierto por izquierda y sus diagonales de afuera hacia adentro hicieron sonar la alarma de incendio en el fondo local.

“Con Facu en el arco este equipo se puede animar a ser campeón”, deslizó Ramiro Formigo, quien debutó en Libertad y en la Liga del Sur tras un paso de 13 años entre el Federal A y la Primera Nacional.

Demás está decir que Carnicero, otra vez, fue el baluarte de su equipo, que sigue invicto (una victoria y dos empates) pero no en la cima, la que hoy disfrutan uno de los candidatos, Huracán, un “colado” que también sacó número, Villa Mitre, y otro que suele estar siempre: Liniers.

La síntesis

Libertad 0 (4-3-3)

CARNICERO (c) 8

Paredes 3

Palacios 6

Ojeda 5

A.Gigena 5

Formigo 4

Trídico 6

Mazzella 5

Mayer 7

Pane 5

Sabatini 5

DT: Daniel Correa

Bella Vista 0 (4-3-3)

F. MARTINEZ 8

Rosales 5

Sosa 6

P. Mungo 6

Bardella 5

Sacomani 5

Vogel 6

Gandolfo 5

L. Martínez 4

G. Belleggia (c) 6

R. Gómez 7

DT: Martín Carrillo

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 59m. P. López (4) por Mazzella, 68m. N. Sánchez (5) por Sabatini y 82m. Avello por A. Gigena, en Libertad; 58m. Notti (5) por G. Belleggia, 66m. Sturmann (5) por L. Martínez y 83m. Reule por Sacomani, en Bella Vista.

Amonestados. Trídico (32m.), P. López (65m.) y Formigo (74m.), en Libertad; Vogel (86m.), en Bella Vista.

Arbitro. Pablo Leguizamón (8).

Cancha. Libertad (6,5)