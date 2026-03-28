Apertura liguista: Libertad va por la punta en la A en una jornada con buenos partidos

Libertad irá por la exclusividad de la cima cuando reciba esta tarde a Bella Vista, desde las 16, en el marco de la continuidad de la 3ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

El elenco de Daniel Correa intentará aprovechar la derrota de Villa Mitre en casa ante Huracán 1 a 0 para subirse a lo más alto de la tabla.

Los de Villa Rosas vienen de empatar ante San Francisco 1 a 1, mientras que el elenco de Martín Carrillo cayó en casa ante Liniers 1 a 0 y perdió al atacante Alexis Vega por lesión.

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Pablo Leguizamón será el juez principal.

Además, en la Avenida Alem, Liniers --que viene de ganar su primer cotejo en la Loma-- será anfitrión de La Armonía, que perdió contundentemente em casa ante Villa Mitre 4 a 0.

Juan Ignacio Miranda será el árbitro.

Finalmente, Sporting será anfitrión de San Francisco.

El rojinegro --ya con David Vega-- es el único elenco que perdió los dos partidos, mientras que el Santo apenas suma una unidad.

Franco Páez dirigirá en el Mendizábal.

POSICIONES

Villa Mitre, 6 puntos (+5)

Huracán, 6 (+2)

Libertad, 4 (+2)

Bella Vista, 3 (+1)

Liniers, 3 (-1)

La Armonía, 3 (-3)

San Francisco, 1 (-2)

Sporting, 0 (-4)

En Cerri y en Terrada

Con los cotejos Sansinena-Dublin y Pacífico de Bahía-Pacífico de Cabildo caerá el telón de la tercera jornada en el Promocional.

En el Luis Molina, el elenco de Leandro Donayevich esperará por el sorprendente conjunto de Bruno Paolella en un interesante duelo de entrenadores cerrenses.

Agustín Huizenga fue designado para impartir justicia.

Y en el Pirola, el Verde de Bahía y el verde de Cabildo irán por la primera alegría del año.

Derlis Molina dirigirá el compromiso entre los homónimos.

Ayer, Comercial venció a Olimpo 1 a 0 y Tiro Federal a Rosario 2 a 0.

POSICIONES

Comercial, 7 (+2)

Tiro Federal, 6 (+2)

Dublin, 4 (+1)

Rosario, 4 (0)

Sansinena, 2 (0)

Pacífico C, 1 (-1)

Pacífico BB, 1 (-2)

Olimpo, 1 (-2)