Alertan que la crisis energética actual ya es la más grave de la historia

Los países miembros de la AIE acordaron el mes pasado liberar parte de sus reservas estratégicas

La actual crisis del petróleo y el gas, desencadenada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, es "más grave que las de 1973, 1979 y 1990 juntas", dijo Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), al diario Le Figaro.

"El mundo nunca ha experimentado una interrupción del suministro energético de tal magnitud", afirmó en una entrevista con el periódico francés publicada en su edición del martes.

Señaló que los países europeos, así como Japón, Australia y otros, se verán afectados, pero que los países que corren mayor riesgo son los países en desarrollo, que sufrirán el aumento de los precios del petróleo y el gas, el encarecimiento de los alimentos y una aceleración general de la inflación.

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Los países miembros de la AIE acordaron el mes pasado liberar parte de sus reservas estratégicas. Parte de estas ya se han liberado y el proceso continúa, señaló Birol.

En respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, Irán ha bloqueado casi por completo el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente alrededor del 20 % del petróleo y el gas mundiales, lo que ha provocado una subida de los precios de la energía. (Ámbito)