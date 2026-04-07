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Guerra en Medio Oriente.

Incrementaron las alertas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires y Fuerzas Federales integran el operativo de protección en las tres sedes diplomáticas.

Se incrementaron las alertas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán en Buenos Aires y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y efectivos de fuerzas federales quedaron designadas para encarar el operativo de protección en las tres sedes diplomáticas.

Si bien, semanas antes, ya se había montado un control extremo en varias sinagogas y en los tres edificios, se incrementaron desde este martes. (NA)

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