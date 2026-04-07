Crimen de García Belsunce: desestimaron el pedido de libertad condicional a Nicolás Pachelo

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 (TOC) de San Isidro rechazó este martes el pedido de libertad condicional a Nicolás Pachelo, quien fue condenado a la pena de prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en el Country Carmel de Pilar.

El abogado de Carlos Carrascosa, Gustavo Hachem, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y explicó que el recurso presentado por la defensa “no corresponde” por el “doble conforme” de la máxima pena: “Puede pedir la condicional a los 25 años, porque el hecho se produjo con la vigencia del Código Penal anterior, hoy sería 35 años”.

En este sentido, confirmó que los abogados de Pachelo, quien resultó absuelto en la causa de los robos ocurridos en el barrio cerrado “Los Pingüinos”, apelaron el fallo y recurrieron a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, por lo que la condena no quedó firme.

“Igualmente lo van a rechazar, no tiene chance”, consideró Hachem, que se mostró conforme al conocer la decisión de los jueces Andrés Andrejin y Victoria María Guglielmetti.

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A su vez, el viudo de la víctima calificó de “absurda” y “ridícula” la solicitud del culpable para acceder al beneficio porque tiene sentencia por doble homicidio.

El 27 de marzo de 2024, la Sala I de Casación bonaerense impuso la pena de prisión perpetua contra Pachelo por considerarlo penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.

El tribunal había revocado la absolución de que gozaba Pachelo tras un juicio oral al que fue sometido en 2022 y del que salió airoso por el crimen aunque condenado por varios robos.

La Casación consideró que el homicidio de García Belsunce “fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados”.

Casi un año después, en febrero de 2025, Casación ratificó esa resolución al denegar el recurso interpuesto por la defensa. (NA)