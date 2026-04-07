Vóleibol: Liniers pisó fuerte en Buenos Aires y se consagró subcampeón del Abierto Internacional Sub 21

En una actuación histórica para el vóleibol bahiense, el Sub 21 masculino de Liniers alcanzó la final de la Copa de Oro en el Abierto Internacional disputado en Moreno, Buenos Aires. Tras dejar en el camino a potencias nacionales e internacionales, el conjunto de la avenida se quedó con el segundo puesto, mientras que el Sub 18 femenino cerró su participación llegando a semis de la Copa de Plata.

El vóleibol chivo continúa cosechando frutos de un proceso que lleva seis años compitiendo a nivel nacional y en la última edición del prestigioso certamen organizado por el club Defensores de Moreno, la delegación albinegra dejó su huella con un desempeño que rozó la perfección.

El equipo masculino Sub 21 se adjudicó el subcampeonato de la Copa de Oro, mejorando notablemente el séptimo puesto obtenido el año pasado con la misma base de jugadores.

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Los dirigidos por Claudio Rodríguez dominaron su zona venciendo a Codeba de San Juan, San Martín de Mendoza y General Belgrano de Don Torcuato, todos en sets corridos, y cayendo en un maratónico cotejo (20-18 en tie break) frente al local, Defensores de Moreno.

El momento de mayor euforia se vivió en semifinales, donde Liniers derrotó también en tie break y por 16-14 a la Selección U21 de Paraguay. El triunfo tuvo un sabor especial, ya que fue el cuarto partido de una jornada extenuante, poniendo a prueba la resistencia física y mental del plantel.

En la gran final, los bahienses cayeron de pie ante Defensores de Banfield (bicampeón del torneo) por 2-1, con parciales de 19-25, 25-17 y 15-11. Cabe destacar que el rival contó con figuras que hoy militan en la Liga Argentina A1 y la Selección Nacional Juvenil.

El plantel subcampeón estuvo conformado por Francisco José Vidales, Mauro Chirone, Juan Bautista Piedrabuena, Mateo Botto, Juan Augusto Pessoa, Marcos Allegue, Santiago Mangas, Facundo Charbonnier, Owen Cejas y Franco Gallucci.

Las "Chivas" dieron pelea en la Copa de Plata

Por su parte, el equipo Sub 18 femenino también tuvo una experiencia de alto nivel competitivo en suelo bonaerense. Tras una exigente fase de grupos —donde vencieron al local Moreno y sumaron rodaje ante potencias como la Selección Metropolitana (campeona) y Sport Venezuela de Paraguay— las chicas clasificaron a la Copa de Plata.

En dicha instancia, las albinegras alcanzaron las semifinales, donde cayeron por 2-0 ante Gimnasia de Rosario.