Trump anunció que suspende los bombardeos y ataques por dos semanas si Irán reabre el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció pasadas las 19.35 la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, tras contactos con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes habían solicitado frenar la ofensiva.

De este modo, el ultimátum realizado al régimen iraní, que vencía a las 21 (hora argentina) queda en virtual suspenso.

La decisión está condicionada a que Teherán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, en lo que definió como un “alto el fuego bilateral”.

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Según explicó, la medida responde a que ya se cumplieron los principales objetivos militares y a que las negociaciones con Irán están avanzadas. En ese sentido, reveló que Washington recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Teherán, que considera una base viable para alcanzar un acuerdo.

“Casi todos los puntos de conflicto han sido acordados”, aseguró, y agregó que este plazo permitirá cerrar un entendimiento definitivo orientado a una paz de largo plazo en Medio Oriente. (TN)