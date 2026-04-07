A horas de cumplirse el plazo, Trump evalúa el pedido de Pakistán para extender el ultimátum a Irán
“Se ha informado al Presidente de la propuesta y habrá una respuesta”, señaló la secretaria de prensa Karoline Leavit, en relación al pedido para extender las negociaciones por otras dos semanas.
La Casa Blanca informó que Donald Trump ya fue notificado sobre la solicitud del gobierno de Pakistán, que es mediador en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, para prorrogar por dos semanas el plazo fijado a Irán, en medio de la escalada de tensión en la región.
“Se ha informado al Presidente de la propuesta y habrá una respuesta”, señaló la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado, pocas horas antes de que expire el ultimátum.
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, instó este martes a Trump a ampliar por dos semanas el plazo impuesto a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, con el objetivo de dar margen a una salida diplomática.
A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica “avanzan de forma constante, fuerte y poderosa”, y remarcó la necesidad de evitar una escalada mayor en la región.
“Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas”, expresó el mandatario.
En paralelo, Sharif también pidió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz durante ese mismo período “como gesto de buena voluntad”, y llamó a todas las partes a avanzar hacia un alto el fuego “en interés de la paz y la estabilidad a largo plazo”. (TN)