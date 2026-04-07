A horas de cumplirse el plazo, Trump evalúa el pedido de Pakistán para extender el ultimátum a Irán

La Casa Blanca informó que Donald Trump ya fue notificado sobre la solicitud del gobierno de Pakistán, que es mediador en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, para prorrogar por dos semanas el plazo fijado a Irán, en medio de la escalada de tensión en la región.

“Se ha informado al Presidente de la propuesta y habrá una respuesta”, señaló la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado, pocas horas antes de que expire el ultimátum.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, instó este martes a Trump a ampliar por dos semanas el plazo impuesto a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, con el objetivo de dar margen a una salida diplomática.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica “avanzan de forma constante, fuerte y poderosa”, y remarcó la necesidad de evitar una escalada mayor en la región.

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“Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas”, expresó el mandatario.

En paralelo, Sharif también pidió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz durante ese mismo período “como gesto de buena voluntad”, y llamó a todas las partes a avanzar hacia un alto el fuego “en interés de la paz y la estabilidad a largo plazo”. (TN)