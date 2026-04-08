El Che García dirigirá nuevamente en España, donde tendrá una difícil misión
Será la segunda experiencia del bahiense en la ACB.
El bahiense Néstor García tendrá el difícil desafío de lograr la permanencia del Gran Canaria en la ACB, la élite de España.
El Che estaba en Venezuela dirigiendo a Piratas de Guaira, acumulando 3 victorias en 11 presentaciones.
Néstor llega para ocupar el lugar de Jaka Lakovic y ya debutará el próximo fin de semana dirigiendo ante Baskonia, en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.
Será la segunda experiencia de Néstor en España, ya que estuvo al frente de Fuenlabrada entre 2017 y 2018.
El presente del equipo de la Isla, donde juega el argentino Nicolás Brussino, es poco alentador, considerando que se ubica 15º (7 victorias y 18 derrotas), por encima de Zaragoza, Andorra y Granada, y acumula ocho derrotas en fila.