Champions: chocan Barcelona-Atlético Madrid y PSG-Liverpool

Con dos partidazos, se completarán esta tarde los partidos de cuartos de final de la Champions League 2025-2006.

Desde las 16, chocarán Barcelona-Atlético de Madrid y PSG-Liverpool.

En el Camp Nou, Barcelona y Atlético de Madrid están listos para agregar un par de capítulos más a uno de los años de máxima rivalidad entre las dos instituciones. Pasaron ya los dos partidos por LaLiga y también una semifinal a ida y vuelta por la Copa del Rey, pero lo que está en juego ahora es significativamente más importante: la Champions League.

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Culés y Colchoneros se verán las caras este miércoles, apenas cuatro días después de su último enfrentamiento, un 2-1 muy polémico para el blaugrana, que le permitió tomar impulso en su carrera por conquistar el torneo español.

Los dos equipos llegan con goleadas a favor en su camino hacia la “Orejona”.

Barcelona, que había dejado dudas en la ida en Inglaterra (1-1), le hizo siete goles al Newcastle en la revancha (7-2).

Los conducidos por Diego Simeone, por su parte, le pintaron la cara al Tottenham en España (5-2) y luego sufrieron bastante en Londres (2-3).

Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Alvarez serían iniciales en el Colchonero.

En Francia, PSG y Liverpool protagonizarán una especie de revancha futbolística justo un año después de una herida que quedó abierta.

PSG llega a este cruce con otra espalda. No solo eliminó a Liverpool en 2025: fue campeón de Europa. Y ese recorrido le dio algo que durante años no tuvo: continuidad competitiva. Hoy es un equipo que sabe jugar estos partidos.

Liverpool, seguramente con Alexis Mac Allister entre los titulares, en cambio, llega con más dudas. La temporada fue irregular (viene de un calamitoso 0-4 ante Manchester City en la FA Cup) y el equipo perdió solidez, sobre todo en el mediocampo. Aun así, hay señales de vida, porque mantuvo la valla invicta en cuatro de sus últimos cinco partidos de Champions.

La serie de cuartos se inicio ayer con el triunfo de Bayern Munich como visitante ante Real Madrid 2 a 1 y el éxito de Arsenal ante Sporting de Lisboa como huésped por 1 a 0.