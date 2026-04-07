Cae el precio del petróleo luego de que Trump anunciara la suspensión de los ataques

Luego de la tregua que propuso Donald Trump y que fue aceptada por Irán, el petróleo revirtió la suba de esta mañana y cotiza a US$103 el barril al final del martes. El precio había superado los US$110 ante la expectativa del ultimátum de la Casa Blanca, que finalmente fue suspendido por el mandatario estadounidense.

Si bien durante el mediodía, el crudo Brent -de referencia mundial- había subido más de 2% y se acercó a los US$112 por barril, el precio empezó a retroceder durante la tarde y llegó a los US$103. Esta variación implica una baja de más de 5%.

Por su parte, el barril WTI -de referencia en EE.UU.- había aumentado más de 2% y alcanzó los US$115 por la mañana, pero el valor se retrotrajo tras la tregua anunciada por Trump. Pasadas las 20 en la Argentina, el barril rondaba los US$94. Por su parte, el gas natural para entrega a mayo operaba por debajo de US$3.

Cómo operaron las acciones argentinas en Wall Street

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Ante la volatilidad en los mercados del mundo, las acciones argentinas en Wall Street operaron la jornada con resultados mixtos. El riesgo país elaborado por JP Morgan, en tanto, bajó y operó a 610 puntos básicos.

Los papeles de Cresud e Irsa encabezaba las pérdidas con -2,5% y -2,4%, respectivamente. Le seguían Banco Supervielle y Edenor, ambos con -2,1%. En el extremo opuesto, los papeles de Mercado Libre anotaron mejoras de hasta 1,9%, seguido por YPF (0,7%) y Tenaris (0,4%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizó sin cambios a $1415 para la venta en el Banco Nación. Mientras que los financieros anotaban leves subas de hasta 0,4%. El dólar MEP se negociaba a $1436,02 y el contado con liquidación (CCL) a $1515,51.

Trump anunció una tregua de dos semanas con Irán

Al filo del vencimiento del ultimátum que él mismo lanzó, el presidente estadounidense anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas.

La decisión estaba condicionada a que Teherán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del comercio petrolero mundial, en lo que definió como un “alto el fuego bilateral”.

“Si quieren mantenerlo cerrado, perderán todas las centrales eléctricas y todas las demás instalaciones que tienen en el país", le había advertido Trump a Irán. La medida había generado un alza en la suba del petróleo, que finalmente se revirtió tras el anuncio.

La oferta fue aceptada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que comunicó que le presentó a Estados Unidos un “protocolo de seguridad” para el tránsito por el estrecho de Ormuz bajo condiciones que garanticen el control iraní sobre esa vía estratégica. (con información de TN)