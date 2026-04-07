Encontraron fentanilo del laboratorio de García Furfaro en la casa del enfermero muerto en Palermo

Un detalle en las imágenes de la medicación secuestrada en el departamento que alquilaba el enfermero Eduardo Bentancourt podría conectar su muerte con la trama del fentanilo contaminado, presuntamente ligado a la muerte de 111 personas, según una investigación judicial en curso.

Entre las numerosas ampollas fotografiadas por los investigadores policiales sobre una mesada de granito del domicilio de la víctima, en Fray Justo Santa María de Oro al 2400, hay al menos tres que son de fentanilo-citrato 0,05 mg inyectable y dicen “HLB Pharma Group SA”, el laboratorio de Ariel García Furfaro.

Betancourt fue encontrado muerto el 3 de abril pasado en ese departamento de Palermo. En ese lugar, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, documentación y tarjetas, una jeringa y un arsenal de ampollas de varias drogas, tales como propofol, lidocaína, dipirona, hioscina, diclofenac, clonazepan, midazolan, dexametazona, adrenalina, haloperdol, metroclopranida, diazepan, keterolac, cloruro de potasio, cetriaxona, penicilina, succinicolina, fentanilo y difenhidramina. De esta última droga —un antialérgico— también se puede ver una ampolla del laboratorio de García Furfaro, uno de los procesados en la investigación que conduce el juez federal de La Plata Ernesto Kreplack, que investiga el nexo entre el fentanilo adulterado y una gran cantidad de muertes.

Cabe recordar que hace casi un año, el 13 de mayo de 2025, la ANMAT prohibió en todo el territorio nacional el uso de ampollas de “Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml”. En ese comunicado, emitido en el fragor del caso, la ANMAT informaba que “mediante la Disposición N° 3156/25, se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional” de dicho producto.

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Esta medida se dispuso después de que el Hospital Italiano de La Plata reportó un desvío de calidad de ese medicamento de la firma HLB PHARMA GROUP S.A., tras detectar un brote de “Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti” y descubrir, mediante una investigación, que los pacientes afectados habían recibido dosis de fentanilo HLB.

“Sin perjuicio de ello —indicó ANMAT—, y para conocer la situación relacionada con respecto al producto Fentanilo HLB PHARMA, se ha solicitado a las autoridades jurisdiccionales que requieran a la totalidad de los efectores de salud y a las droguerías de su jurisdicción que informen si han adquirido lotes de dicho producto. En caso afirmativo, deberán presentar un inventario”.

Días después, el 27 de mayo, ANMAT emitió otro comunicado, informando que en el marco de la causa del juez federal Kreplak se había “ordenado el recupero del producto FENTANILO HLB/CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, ampollas por 5 ml, del laboratorio HLB Pharma Group S.A., correspondientes a determinados lotes, como así también de aquellos lotes que a través de un reporte se anoticiaran como contaminados”.

El 24 de abril de 2025, además, ANMAT prohibió el uso, la comercialización y distribución de más drogas del laboratorio de García Furfaro: diclofenac sódico y morfina, y su retiro del mercado.

Ahora, la presencia de ampollas de fentanilo de este laboratorio en el departamento del fallecido Bentancourt, de 44 años, oriundo de Gualeguaychú, cuya muerte se investiga, permitiría comenzar preguntarse si las ampollas llegaron allí antes de que la ANMAT prohibiera su uso (el 13 de mayo de 2025) o si llegaron después y entonces el delicado proceso de decomiso ordenado por la Justicia puede haber sido imperfecto. (con información de TN)