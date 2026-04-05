La trama oscura de las fiestas con propofol y fentanilo: médicos, dudas y dos muertes sospechosas

Desde hace días el foco de información se encuentra asociado a la trama oscura detrás de las fiestas con propofol y fentanilo, fármacos que fueron robados del Hospital Italiano y por el que se investigan las muertes del anestesista Alejandro Zalazar y del enfermo Eduardo Bentancourt. Con dos imputados que cada vez están más complicados, los investigadores quieren saber si este caso es la punta del iceberg de una estructura delictiva en la que profesionales de la salud llevaban a cabo diversos eventos en los que se realizaban “viajes controlados” con elementos robados de los centros médicos.

La causa inició el pasado 20 de febrero cuando la Policía de la Ciudad acudió a la calle Juncal al 4.600, en el barrio de Palermo, por la denuncia de familiares de Zalazar que no tenían novedades del profesional desde hace horas. Cuando los efectivos arribaron, encontraron al joven sin signos vitales y tendido en el suelo, aunque no presentaba indicios de violencia.

Sin embargo, lo que llamó la atención a las autoridades fueron los objetos descartables que estaban junto al cadáver y una vía conectada en uno de los pies, a la vez que la autopsia reveló que falleció como consecuencia de la inyección de propofol y remifentanilo.

En paralelo, el Hospital Italiano denunció el robo de productos anestésicos y con el avance de la investigación por la muerte de Zalazar se pudo determinar que la vía conectada pertenecía al instituto médico del barrio de Almagro. Con esta información, comenzó el entramado de una causa que recién comienza y que podría desmantelar una organización mucho más amplia.

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Las causas tramitan por juzgados diferentes y se conocieron de forma pública en los últimos días de marzo.

En la actualidad, hay dos profesionales imputados: Hernán Boveri, anestesista y que trabaja en dicho hospital, al cual renunció tras el conocimiento del caso, y también se encuentra Delfina Lanusse, residente de tercer año, que está con licencia forzosa.

Ambos se encuentran en libertad, fueron indagados y allí solo manifestaron ser inocentes, para luego señalar que no iban a responder preguntas y que presentarían un escrito. Solo se los prohibió salir del país.

Sin embargo, se conocieron las declaraciones del jefe y subjefe del área de anestesiología del Hospital Italiano, quienes complicaron la situación de Boveri y Lanusse al sostener que la joven reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años.

Se sumó también que el profesional admitió que en tres o cuatro oportunidades había drogado a Lanusse, pero siempre con su consentimiento y que había sido ella quien robó los medicamentos.

Durante las semanas de pesquisa se llevaron a cabo diversos allanamientos, entre los que están tres domicilios y la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Acerca de los inmuebles particulares, se informó que en uno de ellos se halló una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos.

En las últimas horas se dio a conocer una muerte más que podría estar relacionada a la causa. Consiste en Bentancourt, un enfermero de 44 años que fue hallado sin vida dentro de su departamento en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2.428, en Palermo.

En el análisis del inmueble, los efectivos hallaron en la cocina una jeringa, un guante descartable de látex y ampollas con distintos fármacos como, por ejemplo, Propofol, Lidocaína, Difenhidramina, Dipirona, Hioscina, Fentanilo, Diclofenac, Clonazepam, Midazolam, Dexzametazona, Adrenalina, Haloperdol, Metoclopramida, Diazepam, Keterolac, Cloruro De Potasio, Ceftriaxona, Penicilina, Succinivolina.

Qué se hacía en las fiestas

Aunque la causa está en su etapa de instrucción, se cree que detrás de los protagonistas hay un entramado en el que se organizaban diversas fiestas, a las que se debía pagar en dólares para asistir.

En el lugar había personas, que serían médicos, y que se encargaban de suministrar de forma improvisada y por vía intravenosa los fármacos de sedación, entre los que se destacan el propofol y el fentanilo.

En la lectura de las invitaciones se expresa que se trataban de “viajes controlados” ya que había un encargado de brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, lo que podía ocasionar su muerte. A su vez, se supo que utilizaban bombas de infusión para regular la dosis.

Sobre el primer punto, creen que Zalazar hizo ese mecanismo, pero falleció producto de una congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico por sobredosis.

Qué son el propofol y el fentanilo, y qué puede causar su mala administración

El propofol es un inductor anestésico y se utiliza de forma diaria en operaciones, aunque se usa mayormente en endoscopias y colonoscopias por su inicio de acción rápido y recuperación pronta.

Los expertos sostienen que debe ser administrado por médicos anestesiólogos o profesionales entrenados debido a su potencia y riesgos respiratorios, por lo que su uso inadecuado o sobredosis puede ser fatal.

Acerca del fentanilo, es conocido como un opioide sintético de acción rápida y potente utilizado en anestesia para inducir y mantener la inconsciencia, sedación y analgesia profunda durante cirugías.

Como ocurre con el propofol, debe ser inyectado por anestesiólogos debido a que su uso irregular puede generar adicción y hasta riesgo de depresión respiratoria. (con información de NA)