Artemis II: cómo y cuándo será el reingreso de la nave Orion y cuáles son los riesgos que corre

Después de sobrevolar la Luna y pasar por su lado oscuro, la nave Orion de la misión Artemis II ya está de regreso. En total, cuando el vehículo se aproxime a la Tierra, la tripulación habrá pasado 10 días en el espacio. Sin embargo, a los cuatro astronautas a bordo todavía les falta afrontar la parte más exigente del viaje: el reingreso a la atmósfera terrestre.

Si el plan de la NASA se mantiene, el proceso comenzará el viernes 10 de abril de 2026 a las 20.53, hora de la Argentina, y el amerizaje (llamado splashdown) ocurrirá 14 minutos después, a las 21:07, en el océano Pacífico, frente a la ciudad de San Diego.

Para lograr un regreso exitoso, la nave alcanzará una velocidad extrema, atravesará plasma, perderá comunicación de forma temporal y dependerá de una secuencia muy precisa de separación, orientación, frenado atmosférico y despliegue de paracaídas. Así, la misión habrá probado que la NASA puede enviar humanos a la Luna y traerlos de manera segura a nuestro planeta.

En la documentación técnica de Orion, el regreso desde el entorno lunar se diseña para entrar en la atmósfera con un ángulo de trayectoria de alrededor de -5,8° respecto del horizonte, dentro de un corredor muy estrecho.

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Ese margen es crítico porque, si la cápsula entra demasiado plana, puede “rebotar” o saltar parcialmente en la atmósfera y alargar o descontrolar el descenso. pero si entra demasiado empinada, aumentan las cargas térmicas y mecánicas sobre la nave y la tripulación.

En estudios técnicos de NASA sobre Orion se remarca justamente que, a velocidades de retorno lunar, la tolerancia del ángulo de entrada es muy pequeña por los límites del escudo térmico.

Cómo será el reingreso de Orion

La secuencia final empieza con la separación del módulo de servicio, la parte de la nave encargada de propulsión durante la misión. Una vez que ese módulo se desprende, el escudo térmico de la cápsula queda expuesto y los motores de control de reacción orientan a Orion para enfrentar el tramo más riesgoso del descenso. NASA ubica el llamado entry interface (interfaz de entrada) a 400.000 pies de altitud, casi 122 kilómetros, momento en el que la nave vuelve a sentir la atmósfera terrestre por primera vez desde el lanzamiento. En segundos se forma plasma supercaliente alrededor del vehículo y las comunicaciones con la tripulación quedan bloqueadas temporalmente.

En un podcast oficial de NASA sobre el final de la misión, la agencia explicó que Orion ingresará y atravesará la atmósfera terrestre a más de 40.000 km/h, y que la fricción genera temperaturas de casi 2.700 °C.

Después de pasar esa fase, Orion inicia la secuencia de desaceleración final: primero se desprende la cubierta del compartimento delantero y luego se abren dos paracaídas de frenado a 25.000 pies (7620 metros). Más abajo, a 2900 metros, se despliega el segundo set de paracaídas, que reduce la velocidad de la cápsula hasta solo 27 km/h para el splashdown.

La agencia también prevé un escenario incómodo pero controlado: la cápsula puede caer erguida, invertida o de costado, y por eso incorpora cinco airbags naranjas que la enderezan una vez en el agua.

Peligros y riesgos: qué puede salir mal y qué mira NASA con más atención

El riesgo más obvio es el calor. Pero no es el único. El reingreso concentra varios puntos sensibles en muy pocos minutos: orientación correcta de la cápsula, comportamiento del escudo térmico, pérdida temporal de comunicaciones, reacquisición de GPS, apertura ordenada de los paracaídas y condiciones seguras para que el equipo de recuperación se acerque a la nave en el agua.

Esto significa que una anomalía en alguna de esas etapas podría obligar a activar procedimientos de contingencia.

El antecedente técnico más delicado viene de Artemis I. Después de esa misión no tripulada, NASA detectó una pérdida inesperada de material carbonizado en el escudo térmico de Orion. La investigación concluyó que, durante el regreso, los gases generados dentro del material ablativo Avcoat no pudieron ventearse como se esperaba. Eso produjo acumulación de presión, grietas y desprendimientos en varias zonas.

De todas maneras, incluso en esas condiciones, la agencia sostuvo que los datos mostraron que una tripulación a bordo habría estado segura y aprobó Artemis II con cambios operativos en la entrada atmosférica, sin reemplazar el escudo ya instalado en la cápsula.

NASA también puso el foco en la fase de recuperación. Lili Villarreal, directora de recuperación y aterrizaje de Artemis II, explicó que sus tres hitos de mayor atención son ver los tres paracaídas, confirmar que la cápsula es segura para aproximarse y comprobar que la escotilla pueda abrirse como está previsto. Villarreal añadió que Orion puede amerizar de forma segura con dos paracaídas principales, aunque en ese caso el impacto sería mayor para la tripulación.

Por otra parte, el equipo de rescate debe esperar antes de acercarse a la cápsula porque durante la secuencia de descenso caen restos de la nave al mar y porque además se debe evaluar si hay sustancias peligrosas en las proximidades, como por ejemplo amoníaco del sistema de enfriamiento.

Ese detalle ayuda a entender por qué el splashdown no es un simple “caer al océano”. El reingreso termina cuando Orion toca el agua, pero la operación sigue durante bastante más tiempo con la participación de helicópteros y buzos.

Una vez confirmada la operación de rescate, los astronautas serán trasladados al USS John P. Murtha para evaluaciones médicas iniciales y, si todo transcurre según el plan, la cápsula y su tripulación estarán a bordo del barco de recuperación dentro de las dos horas posteriores al amerizaje.



Cronograma del regreso de Artemis II en hora argentina

19.30: comienza la cobertura para el retorno a la Tierra. Se podrá ver en los canales oficiales de NASA (YouTube, Instagram y su web nasa.gov)



20.33: separación entre el módulo de tripulación y el módulo de servicio.



20.37: maniobra de maniobra de elevación del módulo de tripulación.



20.53: interfaz de entreda e inicio formal del ingreso en la atmósfera. Desde ese punto empieza a formarse plasma alrededor de la cápsula y la comunicación se bloquea temporalmente.



Durante el descenso: se desprende la cubierta del compartimento delantero; luego se abren los paracaídas de frenado a 25.000 pies y, más tarde, el segundo set de paracaídas.



Durante el descenso: se desprende la cubierta del compartimento delantero; luego se abren los paracaídas de frenado a 25.000 pies y, más tarde, el segundo set de paracaídas. 21:07: splashdown en el Pacífico, frente a la costa de San Diego.



23.00: conferencia de prensa posterior al amerizaje desde el Johnson Space Center.



Si la secuencia se completa sin incidentes, Artemis II cerrará la primera gran prueba tripulada de la NASA alrededor de la Luna. También dejará una respuesta clave para el futuro del programa: si la nave está lista para repetir este regreso con márgenes suficientes de seguridad que permitan llevar humanos hasta su superficie. (con información de TN)