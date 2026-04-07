Bahía Blanca celebra su aniversario con un gran torneo de atletismo

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, la Asociación Bahiense de Atletismo llevará adelante el torneo “Aniversario Ciudad de Bahía Blanca”, una jornada deportiva que reunirá a atletas locales y de la región.

El evento tendrá lugar este sábado 11 de abril desde las 15 en el Complejo Las Tres Villas, en la pista Armando Sensini.

La competencia incluirá una amplia variedad de pruebas de pista y campo, abarcando desde categorías formativas hasta mayores y máster.

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Entre las disciplinas previstas se destacan carreras de velocidad y medio fondo -como 60, 80 y 100 metros, además de 800 y 3000 metros-, junto con pruebas de salto en largo y lanzamiento de bala.

Las categorías estarán divididas en U12, U14, U16, U20, mayores y máster, tanto para mujeres como para varones, lo que garantiza una convocatoria diversa y representativa del atletismo regional.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de encuentros para fomentar el desarrollo deportivo y la participación comunitaria.

Los interesados en competir podrán inscribirse a través del correo electrónico abasecretaria@yahoo.com.ar

Se espera una jornada con gran presencia de público y atletas, en un evento que combina celebración, deporte y espíritu competitivo.