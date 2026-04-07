Pura realidad: “Somos Olimpo, somos candidatos, pero no nos sentimos superior a nadie"

Mientras continúe ganando y respaldando los buenos rendimientos con el enorme potencial que reparte entre nombres y jerarquía, Olimpo va a estar en boca de todos aquellos que no miran para el costado y que lo dan como principal favorito a quedarse con uno de los ascensos del Federal A a la Primera Nacional.

“Estamos bien, muy preparados y sentimos el compromiso de ponernos el poncho de candidatos, pero esa responsabilidad no nos molesta ni nos pesa, al contrario, es un honor saber que Olimpo es el apuntado para subir de categoría”, reflexionó el carrilero Enzo Coacci en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“Muchos rivales fortalecen el ánimo si vencen a Olimpo, por eso nos salen a jugar a muerte y buscan sacarnos de eje, pero en este torneo estamos mentalizados en ser lo que queremos ser y estamos yendo por buen camino. Este equipo no encontró el techo todavía”, resumió el volante bahiense que pasó por las menores de AFA del aurinegro y cumple su quinta temporada en la mayor.

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“Olimpo es un equipo adaptable, eso es lo que nos pide Carlos (Mungo, el DT), que sepamos leer los partidos y nos adaptemos a las diferentes circunstancias del juego”, amplió el autor de dos goles en este 2026 (uno a Huracán por Copa Argentina y el otro el domingo, en el 2-0 frente a Brown de Puerto Madryn en el sur).

Siguiendo con las “flores” a su entrenador, manifestó: “Carlos es muy capaz para buscar soluciones todo el tiempo, incluso sabe como actuar frente a cada jugador; tiene un manejo adecuado, lógico y justo para cada situación”.

Deslizó que, en lo que respecta al acondicionamiento físico, la de esta edición fue la mejor pretemporada que vivió como futbolista de Olimpo y que todos los días hay que rendir examen para mantener el lugar entre los titulares.

Y concluyó: “Somos Olimpo, somos candidatos, pero no nos sentimos superior a nadie".

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