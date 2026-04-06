Por Copa argentina, B Nacional y Federal A: Olimpo le ganó siempre a Brown de Madryn

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Entre los equipos históricos del fútbol argentino que hoy están participando en el Federal A, solo uno tiene un historial completamente desfavorable frente a Olimpo.

Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió los cinco encuentros que disputó ante el aurinegro de Bahía, teniendo en cuenta Copa Argentina, Primera Nacional y Federal A.

Lo más curioso es que en esa seguidilla de compromisos, que arrancó hace trece años, apenas le marcó un gol: 1-2 por los 32 avos de final de la Copa Argentina, el 21 de febrero de 2013, en el estadio de Arsenal de Sarandí.

El segundo enfrentamiento ocurrió el 30 de septiembre de 2018, por la B Nacional, 2-0 en el Carminatti.

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Los tres que vinieron a continuación correspondieron al Federal A: 1-0 en Madryn el 23 de marzo de 2025, 4-0 en nuestra ciudad el 24 de mayo de esa misma temporada y 2-0 el domingo en el Raúl Conti del sur.

“No sabía de esa racha, pero este equipo, aunque lleve puntaje ideal, está para más. Estamos bien armados, comprometidos y con los objetivos bien claros”, declaró Braian Guille, autor de uno de los goles en el 2-0 de la víspera. El otro fue obra de Enzo Coacci, quien le puso un moño a una brutal y estupenda acción de contragolpe liderada por Cristian Amarilla.

El domingo que viene, seguramente a las 15,30, el olimpiense recibirá a Sol de Mayo por la fecha 4 de la Zona D.