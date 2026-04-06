Un ex DT de Olimpo fue internado en el entretiempo y le echaron tras la derrota

El ex DT de Olimpo Arnaldo Sialle era hasta el sábado el director técnico de Flandria, pero se desvinculó del club luego de un episodio de salud que requirió atención médica urgente en pleno partido frente a Real Pilar, encuentro correspondiente a la novena fecha de la Primera B.

El incidente se produjo en el entretiempo, cuando Sialle debió ser trasladado de urgencia a la Clínica San José Obrero tras experimentar un pico de presión.

"Cacho" dirigió a Olimpo en la temporada 2022-2023 del Federal A.

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Los controles médicos realizados en la clínica arrojaron resultados positivos y, tras algunas horas, el entrenador fue dado de alta y regresó a su domicilio, ya fuera de peligro.

La derrota y el presente del club en la tabla, donde se ubica 18° y a solo tres puntos del último, motivaron la finalización del ciclo de Sialle. El club informó que la desvinculación se acordó de común acuerdo con la dirigencia. (Infobae).