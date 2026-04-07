"La tiré para arriba", confesó Tambucci, héroe en el triunfo de Villa Mitre, que mañana será local ante Quilmes

"Uno siempre trata de llegar a la esquina en la transición. Vi que había quedado al lado opuesto de Fabián (Sahdi), llegué lo más rápido posible y cuando la agarré la tiré. El tiempo que restaba más o menos lo tenía, pero el aro no, la tiré para arriba", confesó Luciano Tambucci, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El olavarriense fue el héroe en la última victoria de Villa Mitre, frente a Quilmes, por la Reclasificación de la Liga Argentina, serie que continuará en nuestra ciudad, está 1-1 y se juega al mejor de cinco.

"El primer partido estuvimos flojos (perdieron 90 a 57) y para el segundo tratamos de ser más dinámicos y agresivos, porque habíamos permitido muchos goles fáciles", comparó Tambucci.

Cada partido es una historia diferente en una serie de playoffs.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Vamos a entrar con la misma idea de juego que el partido pasado, tratando de cerrarles los caminos del tiro exterior, porque es de lo que más se alimentan. También hay que ver qué van a acomodar ellos, porque algo van a tener que tocar. Más que nada tenemos que enfocarnos defensivamente, ya que ofensivamente va a fluir", señaló.

El tricolor tendrá el regreso de Alejo Blanco, una de sus dos importantísimas bajas en los juegos iniciales de la serie.

"Es bueno que entre uno más en la rotación y más siendo Alejo, que es nuestro base titular y con la intensidad que transmite en cancha. Y lo de Fede es una lástima, porque es una de nuestras principales vías de gol. Me da mucha pena por él, porque estar toda la temporada y perderte esta instancia de playoffs debe ser un garrón", entendió.

Si bien la temporada se va terminando, Luciano considera que tiene más para dar.

"Creo que todavía no llegué a mi potencial, pero creo que vamos en camino y mejor que aparezca ahora", se ilusionó.

Esta temporada está disfrutando lo que antes padecía con Villa Mitre.

"Me había tocado enfrentarlo a Villa Mitre en playoffs cuando estaba en Viedma y una vez en una nota dije que enfrentar a los villeros es medio bravo, pero estar de este lado es muy lindo cuando la gente levanta y canta. Obviamente que motivan a jugar", resaltó Tambucci.

Mirá la nota completa: