Jugó en River y en Olimpo y hoy, a los 34 años, vuelve a donde todo empezó: ¿cierra el círculo?

A los 14 años dejó su Tornquist natal para enrolarse en la octava división de River, y a partir de ahí crecer y forjar su personalidad como futbolista en una carrera meteórica que incluye 13 equipos distintos y cinco países que, según afirma con énfasis, lo llegaron a cautivar por algún encanto natural o por la representatividad de culturas muy marcadas en la humanidad.

En las distintas charlas y notas periodísticas siempre hizo hincapié en el deseo de volver a Automoto, el club que lo formó desde Escuelita, pero Luis Alfredo Vila nunca creyó que ese regreso se iba a dar cuando todavía él siente que puede seguir ligado al profesionalismo y con posibilidades de picar en alguno de los equipos de AFA de Primera división.

“Me considero un jugador con chances de jugar al máximo nivel, creo estar preparado”, reflexionó en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

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Sonrío cuando la pregunta fue derecho al punto que cualquier televidente podría estar imaginando y esperando: ¿Volvés para cerrar el círculo?

“La verdad es que estuve a punto de irme a la Segunda de Chile, tenía todo arreglado, pero se cayó antes de subirme al avión y cuando acá, en las diferentes Ligas argentinas, ya estaba cerrando el mercado de pases. No quise renegar y decidí hacer un impasse, aunque sin quedarme parado, y Automoto me adelantó lo que yo tantas veces había prometido, que en algún momento iba a retornar”, sostuvo el “Tanque”, que en la única institución donde cumplió dos procesos como jugador fue en el aurinegro de Bahía: temporada 2017-2018 de Primera división y Federal A entre 2022 y 2024. En total disputó 105 encuentros y convirtió 21 goles.

Lucirá la 9 del azulgrana hasta julio, cuando se habrán los distintos libros de transacciones a nivel nacional, y con él en cancha, el conjunto que orienta Octavio Araneta, que lleva 3 de 3 en el inicio de la Zona A de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, intentará quedarse con el certamen Apertura, lo que le aseguraría un lugar en la final de la temporada.

“Volver a la ciudad que dejaste de chico, saludarte con todos por la calle, tomar mate con amigos y conocidos a cualquier hora del día y que los hinchas o esos compañeros que no ves desde el jardín o la escuela primeria te inviten a cenar es impagable; no viví nada parecido en ningún lugar por los que me tocó pasar como futbolista”, reconoció el centrodelantero que en River debutó en un partido de Copa Argentina (ante San Lorenzo) el mismo año (2012) que se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20.

Este fin de semana Automoto tiene fecha libre y el domingo 12 de abril sostendrá el clásico frente a Unión, generando una agitada expectativa en el “pueblo” porque es, ni más ni menos, uno de los eventos más trascendentales del año.

“Espero estar habilitado para ese compromiso. ¿Qué pasa si hago un gol? Lo voy a festejar, pero con respeto, tengo amigos que son de Unión y acá en Tornquist te cruzás mil veces con gente que es del clásico adversario. Está todo bien, tranqui”, indicó.

También se refirió a Olimpo y las posibilidades en el Federal a 2026, hizo un salpicón de lo que más le llamó la atención de sus vivencias por Chile, Ecuador, Italia, Croacia y Bolivía y contó que hará después del retiro. Pero eso…

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