Liga de Suárez: Automoto sigue a pasa firme, pero Unión no puede cantar victoria

Mientras Automoto no detiene su marcha, Unión no puede hacer pie. En el marco de la 3ª fecha del certamen Apertura de la Liga Regional de Coronel Suárez, los elenco de Tornquist están viviendo realidad muy distintas.

El azulgrana que comanda Octavio "Chapi" Araneta venció en casa a Independiente de Rivera 2 a 1 y tiene puntaje ideal en la Zona A. Lidera junto a Racing de Carhué.

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La contracara es el Verde de Miguel Idoeta, que cayó como visitante ante Deportivo Rivera 3 a 1 y está en el fondo de la Zona B.

En este grupo, el único puntero es Tiro Federal de Puan dirigido por Pablo Recalde.

RESULTADOS

--ZONA A: Empleados de Comercio 1 (Facundo Gadea), Deportivo Argentino P 4 (Lucas Ramos, Tobías Albornoz y Matías Walter --2--); Racing de Carhué 6 (Emilio Romero, Axel Gómez, Jonathan Clatt --2--, Maximiliano Cantoni y Gian Cantoni), Boca Juniors 2 (Bruno Rohvein y Lucas Graff); Puan FC 2 (Facundo Rapetti, de penal y Lautaro Lobo), Alem de Pringles 0; Club Sarmiento 2 (Maximiliano Graff, de penal, y Enrique Ducid), Deportivo Sarmiento 0 y Automoto 2 (Dylan Cornejo y Arturo Peralta, de penal), Independiente de Rivera 1 (Mateo Berbaj). Libre: Independiente SJ.

(Maxi Cantoni aportó gol en la goleada de La Estrellita).

--ZONA B: Unión de Pigüé 2 (Maximiliano Roldán y Santiago Eberhart), Peñarol de Guaminí 1 (Joaquín Rantucho); Atlético Huanguelén 1 (Nahuel Stamm), San Martín de Carhué 1 (Diego López); San Martín ST 1 (Manuel Machado), Tiro Federal de Puan 2 (Alejo Alazard --2--); Blanco y Negro 4 (Juan Ullmann --3--, dos de penal, y Mariano Recofsky), Peñarol de Piguë 4 (Emiliano Aliberti --2--, Gabriel Mercado y Lorenzo Kriger) y Deportivo Rivera 3 (Mateo Pauletto, Lucas Parodi y Mirko Villarreal), Unión T 1 (Ezequiel Schmidt). Libre: El Progreso.

LAS TABLAS