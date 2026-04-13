Se confirmó la lesión que sufrió "Cuti" Romero el fin de semana

Las últimas informaciones indican que Cristian Romero padeció una lesión en el ligamento colateral, que lo dejaría afuera de las canchas entre 6 y 8 semanas, por lo que Lionel Scaloni podría considerarlo para disputar el Mundial.

"El Cuti" se hizo estudios que descartaron una lesión más grave y que llegará a la Copa del Mundo “con lo justo”, según indicó TN.

El defensor campeón del mundo se lesionó en el partido entre el Tottenham y Sunderland por la Premier League cuando chocó con su arquero de manera accidental. Si bien pareció una acción normal de juego, las alarmas se encendieron cuando se tomó la rodilla con un evidente gesto de malestar.

Esa inestabilidad en la rodilla derecha lo hizo abandonar el campo de juego entre lágrimas, lo que generó más tensión en los hinchas argentinos en la previa de la Copa del Mundo.

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Después del encuentro en el que se produjo el incidente, los fanáticos difundieron un preocupante video en las redes sociales en el que se observa en detalle cómo fue el choque que sufrió Romero.

En la grabación se ve, con un “zoom” extendido en el momento de la lesión, comó la pierna de “Cuti” se flexiona de manera antinatural, exigiendo sus ligamentos hasta el límite de forma riesgosa.