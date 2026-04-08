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Sportivo-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) completan la tercera fecha de la LBB Bronce

La programación comenzó con victorias de Pellegrini, Bahiense B, Velocidad B, Caza y Pesca Huracán Médanos y Sporting.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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El partido postergado entre Sportivo Bahiense B-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) se disputará, a las 21, en el Eladio Santos (Alvarado 467), arbitraje de Sebastián Giannino y Joaquín Binsou.

El mismo corresponde a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", que contuvo los cinco restantes encuentros el último miércoles.

Ambos llegan con mismo récord.

Los locales perdieron en el debut como locales frente a Pellegrini (68-59) y dieron el golpe de visita, ante Caza y Pesca Huracán Médanos (82-77).

Los de Villarino, en tanto cedieron ante Velocidad, en el Pedro Sánchez (76-64), y se recuperaron frente a Fortín Club (69-66), haciendo de locales en el propio gimnasio del equipo lurense.

En el tricolor continúan recuperándose de diferentes lesiones Bruno Guaglianone, Francisco Arizcuren y Gregorio Plunkett.

Mientras que en Fútbol y Tenis son baja Gonzalo Semper y Yamil Sánchez, ambos lesionados.

En los partidos que abrieron la fecha, Pellegrini quedó como único invicto, al vencer de visitante a Los Andes, por 79 a 58.

En los restantes encuentros, Bahiense del Norte B venció a Barracas, 71 a 67; Velocidad B superó a Fortín Club (Pedro Luro) 76 a 67 y Sporting a Bella Vista, 83 a 75, todos como locales.

En tanto, de visitante, Caza y Pesca Huracán Médanos se impuso a Whitense, 76 a 66.

La próxima

La cuarta fecha se disputará el domingo: Barracas-Velocidad B, Bella Vista-Bahiense B, Pellegrini-Sporting, Caza y Pesca-Los Andes, Fútbol y Tenis-Whitense y Fortín-Sportivo B.
 

Posiciones

1º) Pellegrini, 6 puntos (3-0)

2º) Los Andes, 5 (2-1)

2º) Caza y Pesca, 5 (2-1)

2º) Sporting, 5 (2-1)

2º) Bahiense B, 5 (2-1)

2º) Velocidad B, 5 (2-1)

7º) Barracas, 4 (1-2)

7º) Whitense, 4 (1-2)

9º) Sportivo B, 3 (1-1) (*)

9º) Fútbol y Tenis, 3 (1-1) (*)

9º) Bella Vista, 3 (0-3)

9º) Fortín Club, 3 (0-3)

(*) Tienen un partido pendiente.

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