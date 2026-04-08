Sportivo-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) completan la tercera fecha de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El partido postergado entre Sportivo Bahiense B-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) se disputará, a las 21, en el Eladio Santos (Alvarado 467), arbitraje de Sebastián Giannino y Joaquín Binsou.

El mismo corresponde a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", que contuvo los cinco restantes encuentros el último miércoles.

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Ambos llegan con mismo récord.

Los locales perdieron en el debut como locales frente a Pellegrini (68-59) y dieron el golpe de visita, ante Caza y Pesca Huracán Médanos (82-77).

Los de Villarino, en tanto cedieron ante Velocidad, en el Pedro Sánchez (76-64), y se recuperaron frente a Fortín Club (69-66), haciendo de locales en el propio gimnasio del equipo lurense.

En el tricolor continúan recuperándose de diferentes lesiones Bruno Guaglianone, Francisco Arizcuren y Gregorio Plunkett.

Mientras que en Fútbol y Tenis son baja Gonzalo Semper y Yamil Sánchez, ambos lesionados.

En los partidos que abrieron la fecha, Pellegrini quedó como único invicto, al vencer de visitante a Los Andes, por 79 a 58.

En los restantes encuentros, Bahiense del Norte B venció a Barracas, 71 a 67; Velocidad B superó a Fortín Club (Pedro Luro) 76 a 67 y Sporting a Bella Vista, 83 a 75, todos como locales.

En tanto, de visitante, Caza y Pesca Huracán Médanos se impuso a Whitense, 76 a 66.

La próxima

La cuarta fecha se disputará el domingo: Barracas-Velocidad B, Bella Vista-Bahiense B, Pellegrini-Sporting, Caza y Pesca-Los Andes, Fútbol y Tenis-Whitense y Fortín-Sportivo B.



Posiciones

1º) Pellegrini, 6 puntos (3-0)

2º) Los Andes, 5 (2-1)

2º) Caza y Pesca, 5 (2-1)

2º) Sporting, 5 (2-1)

2º) Bahiense B, 5 (2-1)

2º) Velocidad B, 5 (2-1)

7º) Barracas, 4 (1-2)

7º) Whitense, 4 (1-2)

9º) Sportivo B, 3 (1-1) (*)

9º) Fútbol y Tenis, 3 (1-1) (*)

9º) Bella Vista, 3 (0-3)

9º) Fortín Club, 3 (0-3)

(*) Tienen un partido pendiente.