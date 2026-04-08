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Maravilla Martínez le pidió disculpas al hincha de Racing y avisó: "No fue una falta de respeto para el rival"

El delantero habló tras la victoria de la Academia por Copa Sudamericana.

Foto: Olé

El delantero de Racing Adrián Martínez rompió el silencio y pidió disculpas por la polémica en torno al penal ejecutado ante Independiente en la derrota del pasado sábado en el “Clásico de Avellaneda” por 1-0, válida por la decimotercera fecha del Torneo Apertura.

El atacante de “La Academia” brindó declaraciones televisivas anoche, tras el triunfo de su equipo ante Independiente Petrolero de Bolivia por 3-1 en el debut de la Copa Sudamericana 2026.

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"Pedirle disculpa al hincha que nos vino a alentar el día anterior (en el banderazo en el Cilindro", comenzó “Maravilla”. Y añadió: "Una tristeza enorme porque no se dio el resultado". Además, negó cualquier signo de falta de respeto por la manera en la que cobro el penal frente al “Rojo”: "No fue una falta de respeto para el rival. Íbamos 0-0, no es que íbamos 3-0".

Por otro lado, Martínez se mostró reflexivo por el enojo de los hinchas de Racing por su disparo desde los doce pasos y la posterior derrota de su equipo. "Tomé la decisión, no salió bien y con el resultado final, obviamente, empeoró todo", explicó. Y concluyó: "El que se enaltece Dios lo humilla, fui humillado por querer enaltecerme".

Finalmente, aseveró: “Siempre di todo por la camiseta y lo seguiré haciendo, estaba vez erré y otra vez fueron penales todavía más decisivos y convertí", dejando en claro que jamás deseó “cancherear” la situación.

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