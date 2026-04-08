Caso Maradona: la jueza Coelho rechazó la recusación presentada por la defensa de la enfermera

La jueza María Coelho rechazó este martes la recusación presentada por la defensa de la enfermera Dahiana Madrid, la única acusada por la muerte de Diego Armando Maradona que afrontará un juicio por jurados populares.

El abogado Rodolfo Baqué argumentó que la titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro tenía “temor certero a la parcialidad” debido a que dilató el comienzo del debate contra la imputada, al tiempo que remarcó que “está desequilibrada emocional y psicológicamente" por "comentarios suyos televisivos" y que usaba “toga” en las audiencias preliminares, lo que “perseguiría un interés ajeno” al proceso.

Sin embargo, la magistrada declaró inadmisible el recurso por considerarlo “extemporáneo” porque "las supuestas causales invocadas exceden las 48 horas reglamentarias”.

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"En segundo lugar, el agravio motivado en la intervención fiscal en el marco del ofrecimiento de la prueba fotográfica en la precitada audiencia" del lunes 6 de abril, consignó Coelho.

"(…) El ataque a mi independencia e imparcialidad en el marco de mi intervención en la audiencia preparatoria del juicio por jurados (…) donde toda la actividad procesal debe desarrollarse con miras a ese juicio (artículo 342 bis del Código Procesal Penal) y en la que rigen las reglas de la litigación adversarial , para poder desarrollar un contradictorio de calidad , ‘limpio’ -desprovisto de información precaria- y ‘ágil’- libre de actos innecesarios y de prácticas inquisitoriales luce manifiestamente inadmisible", explicó la jueza en el fallo.

En este sentido, señaló que hay “una inexistencia casual concreta de recusación” y remitió el incidente de apartamiento al tribunal de alzada, donde los sus colegas Pablo Rolón y Alberto Gaig deberán tomar una decisión al respecto.

Baqué denunció que “las querellas y los fiscales que avalaron a Coelho son los mismos que avalaron” a la ex jueza Julieta Makintach, destituida por protagonizar el documental Justicia Divina que derivó en la nulidad del primer debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

“Se quiere aferrar a un juicio. No supo decir por qué me denunció”, recriminó Baqué.

El 14 de abril iniciará el segundo juicio que tiene como sindicados al neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini. (NA)