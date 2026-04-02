Villa Mitre y Quilmes, dos viejos conocidos que se reencuentran en la Reclasificación

Los DT y amigos Sepo Ginóbili y Javier Bianchelli, hoy son rivales. Foto: La Capital.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

La etapa más apasionante y decisiva de la competencia comenzará a transitar esta noche Villa Mitre, cuando visite a Quilmes, en Mar del Plata, por la serie de Reclasificación correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El juego se disputará en el José Martínez (mismo nombre que el de Villa Mitre), desde las 21, arbitrando José Luis Lugli y Guillermo Di Lernia.

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La serie será al mejor de cinco, continuando en La Feliz el sábado y trasladándose a Bahía el miércoles 8.

De ser necesario un cuarto, será nuevamente en nuestra ciudad el viernes 10, y un eventual quinto irá en Mar del Plata, el lunes 13.

La delegación bahiense arribó anoche a La Feliz y tiene previsto mover a las 12.

¿Y Fede?

La principal duda en la Villa pasa por la inclusión de Federico Harina, recuperándose de una distensión en el gemelo derecho y quien probará en la entrada en calor, aunque una posibilidad es preservarlo un par de días más y darle minutos el sábado.

No juega

Para hoy Quilmes no tendrá a Darry Moore, una de sus figuras. El estadouniense se recupera de un desgarro en uno de los isquiotibiales y podría llegar para el sábado.

En números

La Villa Mitre ocupó el 11º lugar, con una fase regular marcada por los altibajos, que incluyó 14 triunfos y 18 derrotas.

De visitante cosechó 5 victorias y 11 derrotas.

En tanto, Quilmes finalizó 6º, con 20 triunfos y 12 caídas.

En su escenario, el cervecero terminó en el lote de segundo mejor récord, con 14 partidos ganados en 16 presentaciones.

Además, se cumplen hoy dos meses de su última caída como local, frente a Centenario, 97 a 77. A partir de ahí en casa le ganó a Viedma (72-70), a Villa Mitre (75-68), a Rocamora (85-70), a Central Entrerriano (73-65) y a La Unión (85-74).

En cuanto a promedio de puntos, Quilmes como local recibió la menor cantidad de la Conferencia (70,4 por juego) y segunda en el global: 74,8.

Por su parte Villa Mitre anotó, de visita, a razón de 77,1 por juego y recibió 80,8.

Los dos enfrentamientos previos entre ambos los ganó quien ofició de local: Villa Mitre 79-75 y Quilmes, 75-68.

El plantel

Los dirigidos por Sebastián Ginóbili: Ignacio Alem, Fabián Sahdi, Segundo Alimenti, Manuel Iglesias, Emilio Giménez, Alejo Blanco, Federico Harina, Julián Lorca, Franco Pennacchiotti, Lionel Gómez Lepez, Luciano Tambucci y Emmanuel Diez.

El local

Quilmes, dirigido por Javier Bianchelli, cuenta entre los principales exponentes con Darry Moore, hoy ausente, (13,5 puntos y 4,2 rebotes de promedio), Juane De la Fuente (14,8 puntos y 4,3 recobres), Joaquín Ríos (6,5 rebotes), Pablo Alderete (6,4 rebotes) y Juan Nally (4,9 rebotes).

Así se armó

En la Conferencia Sur clasificaron directo a octavos:

1º) Provincial (el mejor de toda la Liga)

2º) Central Entrerriano

3º) Lanús

4º) La Unión (Colón)

Reclasificación

Los cuatro cruces de Reclasificación:

Pico FC (5º)-El Talar (12º)

Quilmes (6º)-Villa Mitre (11º)

Gimnasia (7º)-Racing (10º)

Dep. Viedma (8º)-Centenario (9º)

Cómo sigue

Los cuatro que pasen se reordenarán para determinar los cruces en octavos con los cuatro que esperan de la Conferencia.

En caso de pasar Villa Mitre, su próximo rival sería Provincial (si pierde El Talar con Pico) o Central Entrerriano (si El Talar elimina a Pico).

Ya en cuartos los cruces serán entre Conferencias, tomándose en cuenta para su reordenamiento la posición de la fase regular.

Los que finalizaron del 13º al 16º se despidieron de la temporada, mientras que descendieron los dos 17º, Pergamino Básquet, en la Sur y Huracán Las Heras, en la Norte.

Arrancó la Norte

Anoche se puso en marcha la Reclasificación de la Conferencia Norte, con tres victorias locales y una visitante.

El único que ganó afuera fue Villa San Martín (9º) frente a Jujuy Básquet (8º), por 75 a 73.

En el perdedor, el bahiense Juan Cruz Marini jugó 19m56, sumando 3 puntos, 3 rebotes y una asistencia.

Salta Basket (7º), por su parte, derrotó a Estudiantes de Tucumán (10º), 78 a 62.

En los salteños no jugó Máximo Genitti, quien se recupera de un golpe en un hombro. En los tucumanos, Javier Bollo convirtió 19 puntos (8-15 en t2 y 3-4 en t1), más 10 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

Mientras que en los otros dos encuentros, Santa Paula (5º) le ganó a Independiente SdE (12º), 83 a 63 y Comunicaciones (6º) a Bochas (11º), 104 a 95.

Los que clasificaron directamente fueron: 1º) Amancay, 2º) San Isidro, 3º) Barrio Parque y 4º) Sportivo Suardi.