YPF no subirá la nafta por 45 días: las razones

YPF anunció que no trasladará esas subas a los surtidores durante los próximos 45 días, en un contexto de tensión global por el conflicto en Medio Oriente y el consecuente aumento del precio del crudo.

La medida, que comenzó a regir ayer, busca amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios.

Desde la compañía definieron la decisión como un “buffer” o amortiguador de precios, orientado a sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando señales de caída.

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“Se van a moderar los aumentos”, señalaron desde YPF a diversos medios periodísticos, al explicar que la empresa absorberá, al menos temporalmente, el impacto del encarecimiento del petróleo a nivel internacional.

En ese marco, desde la empresa aclararon que la medida alcanza únicamente a la variable vinculada al precio del crudo.

“Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron. (NA).